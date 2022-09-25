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Burcu Özberk'e o dizideki 'sevişme sahnesi' sorusu! Yanıtı olay oldu

25.09.2022 10:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Aşk, Mantık, İntikam dizisinde yer alan OYUNCU Burcu Özberk'e günlerdir gündemde olan Dünyayla Benim Aramda dizisindeki ateşli sahneler soruldu. Güzel oyuncu sevişme sahneleri hakkındaki sorulara verdiği yanıtla sosyal medyada gündem oldu.

Burcu Özberk'e o dizideki 'sevişme sahnesi' sorusu! Yanıtı olay oldu

Son dönemde Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un başrol olduğu Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sahneler konuşuluyor. Hem ikilinin sevişme sahneleri hem de Hafsanur Sancaktutan'ın mastürbasyon sahnesi gündem olmuştu.

Bu konuya dair Burcu Özberk'e mikrofon uzatıldı. Aşk, Mantık, İntikam dizisinde başrol oynayan ve son dönemin popüler isimlerinden olan Özberk, sevişme sahneleri hakkındaki sorulara yanıt verdi.

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DİKKAT ÇEKEN YANIT

Özberk sorular üzerine, "Bu üzerine çok konuşulması gereken bir konu değil bence. Mesela dizilerde neden 10 kişinin 9'u silah kullanıyor diye soruyor muyuz?” diyerek son dönemdeki aksiyon dizilerinin artışından rahatsızlığını dile getirdi.

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Burcu Özberk'e bu konuda sosyal medyada çok fazla destek mesajı geldi.

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