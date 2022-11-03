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  4. Burcu Özberk göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Arabanın üzerine sere serpe uzandı

Burcu Özberk göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Arabanın üzerine sere serpe uzandı

03.11.2022 11:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

En son Aşk Mantık İntikam dizisinde rol alan güzel oyuncu Burcu Özberk, iddialı paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kırmızı elbisesiyle takipçilerini büyüleyen Burcu Özberk, arabanın üzerine uzanıp poz verdi.

Burcu Özberk göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Arabanın üzerine sere serpe uzandı

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Burcu Özberk, bu defa cesur paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Özberk'e kısa sürede 150 binin üzerine beğeni geldi.

Burcu Özberk göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Arabanın üzerine sere serpe uzandı

Güzel oyuncunun paylaşımı; Beril Pozam, Uraz Kaygılaroğlu, Çağlar Ertuğrul ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlü isimlerin de beğenisini kazandı.

Burcu Özberk göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Arabanın üzerine sere serpe uzandı

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan yıldız; Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl, Çocukluk gibi projelerde rol aldı.

Burcu Özberk göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Arabanın üzerine sere serpe uzandı

Çağlar Ertuğrul ile başrolü paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle büyük beğeni toplayan Burcu Özberk'in yeni projesi, hayranları tarafından merak ediliyor.

Burcu Özberk göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Arabanın üzerine sere serpe uzandı

Sosyal medyada epey aktif olan güzel oyuncu, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.

Burcu Özberk göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Arabanın üzerine sere serpe uzandı

Burcu Özberk göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Arabanın üzerine sere serpe uzandı


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