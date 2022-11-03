Burcu Özberk göğüs dekolteli pozuyla beğeni topladı! Arabanın üzerine sere serpe uzandı

Sık sık estetik iddialarıyla gündeme gelen Burcu Özberk, bu defa cesur paylaşımıyla dikkatleri üzerine topladı. Özberk'e kısa sürede 150 binin üzerine beğeni geldi.

Güzel oyuncunun paylaşımı; Beril Pozam, Uraz Kaygılaroğlu, Çağlar Ertuğrul ve Zeynep Tuğçe Bayat gibi ünlü isimlerin de beğenisini kazandı.

Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda eğitim alan yıldız; Güneşin Kızları, Muhteşem Yüzyıl, Çocukluk gibi projelerde rol aldı.

Çağlar Ertuğrul ile başrolü paylaştığı Aşk Mantık İntikam dizisiyle büyük beğeni toplayan Burcu Özberk'in yeni projesi, hayranları tarafından merak ediliyor.

Sosyal medyada epey aktif olan güzel oyuncu, hayatına dair kareleri sık sık takipçileriyle paylaşıyor.



