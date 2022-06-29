Burcu Özberk'in derin göğüs dekolteli paylaşımı sosyal medyayı salladı! Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sından olay paylaşım

Oyunculuk performansı ve güzelliğiyle kısa sürede ekranın en sevilen isimlerinden olan Burcu Özberk, son günlerde tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, dizisinin finalinden sonra tatile çıkmıştı. Özberk, bu kez göğüs dekolteli paylaşımı ile olay oldu.

BURCU ÖZBERK'İN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Ünlü oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Özberk, sosyal medyada 7.9 milyon takipçiye sahip.

Geçtiğimiz günlerde bikinili tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen isim, paylaştığı deniz manzaralı fotoğraflarıyla ilgi odağı olmuştu.

Ünlü oyuncu bu kez beyaz bluzuyla çekildiği derin dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...





