MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Özberk'in derin göğüs dekolteli paylaşımı sosyal medyayı salladı! Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sından olay paylaşım

Burcu Özberk'in derin göğüs dekolteli paylaşımı sosyal medyayı salladı! Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sından olay paylaşım

29.06.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra karakterine hayat veren Burcu Özberk, dizide gösterdiği performans ile oldukça beğenilmişti. Ünlü oyuncu, dizinin finalinin ardından sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Özberk, bu defa derin göğüs dekolteli paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

Burcu Özberk'in derin göğüs dekolteli paylaşımı sosyal medyayı salladı! Aşk Mantık İntikam'ın Esra'sından olay paylaşım

Oyunculuk performansı ve güzelliğiyle kısa sürede ekranın en sevilen isimlerinden olan Burcu Özberk, son günlerde tatil pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya devam ediyor. Ünlü oyuncu, dizisinin finalinden sonra tatile çıkmıştı. Özberk, bu kez göğüs dekolteli paylaşımı ile olay oldu.

BURCU ÖZBERK'İN DERİN GÖĞÜS DEKOLTELİ PAYLAŞIMI OLAY OLDU!

Ünlü oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif şekilde kullanıyor. Özberk, sosyal medyada 7.9 milyon takipçiye sahip.

s-d6ce4a57af82be7784fae81ba70d82e0c3168f4b

Geçtiğimiz günlerde bikinili tatil fotoğraflarıyla gündeme gelen isim, paylaştığı deniz manzaralı fotoğraflarıyla ilgi odağı olmuştu.

Ünlü oyuncu bu kez beyaz bluzuyla çekildiği derin dekolteli bir fotoğrafını takipçileriyle paylaştı.

burcu111111111

İşte Burcu Özberk'in çok konuşulan bazı fotoğrafları...

burcu11111111111

burcu22222223

burcu33333333

burcu4444

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Nisa'dan Adem'e oyun sonu skandal sözler! "Çok iğrenç bir insansın"Nisa'dan Adem'e oyun sonu skandal sözler! "Çok iğrenç bir insansın"
Yıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmazYıllar sonra ortaya çıktı! Son hali inanılmaz
Cüneyt Arkın hayatını kaybetti! Cüneyt Arkın hayatını kaybetti!
Anahtar Kelimeler:
Burcu Özberk Aşk Mantık İntikam dizisi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme

Akaryakıt fiyatları için flaş gelişme

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Asgari ücret zammı için formül belli oldu: İlk kez...

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Çarpıcı detaylar ortaya çıktı! 'Tunç Soyer'in kalemi kırıldı'

Ayçiçek yağı fiyatı için sevindiren gelişme

Ayçiçek yağı fiyatı için sevindiren gelişme

Sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon... Gökçek'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem oldu! 6 milyar dolarlık jelibon... Gökçek'ten açıklama geldi

Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama

Tekme-tokat dayak yiyen doktor dayanamayıp istifa etti! Bakan Koca'dan açıklama

İlginizi Çekebilir

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

''Ek gelir için kocamı başka kadınlara kiralıyorum''

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Öğrencisinden hamile kaldı! “Tek gecelik bir şeydi”

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Rus oligarkların süper yatlarına yakından bakış!

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Salatalığı yemeden önce ezmelisiniz! Nedeni ise...

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.