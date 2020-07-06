MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında? İşte Altın Kelebek kazan Burcu Özberk’in hayatı!

Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında? İşte Altın Kelebek kazan Burcu Özberk’in hayatı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.07.2020 12:36 | Son Güncelleme

Ekranların sevilen yüzlerinden oyuncu Burcu Özberk, 46. Pantene Altın Kelebek Ödülleri’nde en iyi romantik komedi dizisi kadın oyuncu ödülü aldı. Oyuncunun aldığı bu büyük ödülün ardından “Burcu Özberk kimdir?” sorusu sorulmaya başladı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken Burcu Özberk biyografi ve hayatı ile ilgili işte tüm detaylar…

Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında? İşte Altın Kelebek kazan Burcu Özberk’in hayatı!
  1. Pantene Altın Kelebek Ödülleri, pandemi sürecine rağmen nihayet sahiplerini buldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle bu sene özel bir gece düzenlenmese de Altın Kelebekler sahiplerine ulaştırıldı ve ödül kazananların videolu mesajlarıyla ödül töreni gerçekleştirildi. Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunduğu gece güzel oyuncu Burcu Özberk de ödül kazandı. En iyi romantik komedi kadın oyuncu ödülünü kazanan Burcu Özberk hakkında çok sayıda konu merak edilmeye başladı. Son olarak ünlü oyuncu Burcu Özberk estetiksiz hali ile sosyal medyada çok konuşulmuştu.

Burcu Özberk kimdir?

Burcu Özberk kaç yaşında?” soruları ünlü oyuncunun takipçileri ve hayranları tarafından fazlasıyla merak ediliyor. Burcu Özberk yaş olarak şu an 30 yaşında ve 1989 doğumlu. Burcu Özberk doğum günü ise 12 Aralık’tır. "Burcu Özberk aslen nereli?” sorusu da sıkça soruluyor. Başarılı oyuncu Eskişehir doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan ünlü isim, ilk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaptı. Dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteriyle büyük beğeni topladı.

Burcu Özberk boy bilgisi de ünlü ismin hayranları tarafından önemsenen konular arasında. Burcu Özberk boy kilo olarak 162 cm ve 53 kilodur. Ünlü oyuncunun fanlarının sorduğu bir diğer soru ise “Burcu Özberk burcu ne?” sorusu oluyor. Burcu Özberk burcu yaydır. Burcu Özberk eski sevgilileri konusunda magazin gündemine sıkça yerleşen bir isim. Oyuncunun oynadığı dizilerdeki rol arkadaşlarıyla ilgili hakkında sürekli olarak aşk dedikoduları çıkıyor.

Burcu Özberk dizileri

Burcu Özberk oynadığı diziler açısından oldukça konuşulan bir oyuncu. İlk olarak Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Burcu Özberk, daha sonra rol aldığı Aslan Ailem dizisiyle şöhretini pekiştirdi. Ünlü oyuncu Direniş Karatay filminde ise Türkan karakterini canlandırdı. Son olarak Kanal D’de ekranlara gelen Afili Aşk dizisiyle büyük beğeni topladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce... Sosyal mesafeyi hiçe saydılar! Dansözü görünce...
Bağımsızlığı böyle kutladıBağımsızlığı böyle kutladı
Badem Şekeri 2 nerede çekildi?Badem Şekeri 2 nerede çekildi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

İYİ Partili Cesur'un sözlerine AK Parti'den sert tepki

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Acı olay! 9'uncu kattan kendini boşluğa bıraktı

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

Ambulansların ardı arkası kesilmedi! Tam 18 kişi birden

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Koronavirüs ilacı' diyerek içmişti! Flaş gelişme

'Volkswagen, Manisa yatırımından çekildi' dedi ve...

'Volkswagen, Manisa yatırımından çekildi' dedi ve...

5 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca duyurdu

5 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca duyurdu

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Doya Doya Moda şampiyonu belli oldu! İşte kazandığı ödül

Doya Doya Moda şampiyonu belli oldu! İşte kazandığı ödül

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Cinsel hayatıyla ilgili şaşırtan itirafı! 'Yatakta...'

Survivor All Star olacak mı? İrem Kanan açıkladı

Survivor All Star olacak mı? İrem Kanan açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Survivor Evrim ve Mert Arasında Neler Oluyor? Sosyal Medya Paylaşımları Herkesi Şaşırttı

Survivor Yarışmacıları Arasında Sürpriz Yakınlaşma

Margot Robbie alışverişe maskesiz çıktı

Alışverişe maskesiz çıktı

Coşkun Sabah: Twitter bataklıktır, çamurluktur

İsyan etti! 'Bataklıktır, çamurluktur'

Phoebe Price 4 Temmuz'u kendine has tarzıyla kutladı

Bağımsızlığı böyle kutladı

Sofia Richie balkonda güneşin tadını çıkardı

Balkonda sere serpe güneşlendi

Ceyda Düvenci: Aklını sevdiğim Trakya insanı

'Aklını sevdiğim Trakya insanı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.