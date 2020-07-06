Burcu Özberk kimdir? Burcu Özberk kaç yaşında? İşte Altın Kelebek kazan Burcu Özberk’in hayatı!

Pantene Altın Kelebek Ödülleri, pandemi sürecine rağmen nihayet sahiplerini buldu. Koronavirüs önlemleri nedeniyle bu sene özel bir gece düzenlenmese de Altın Kelebekler sahiplerine ulaştırıldı ve ödül kazananların videolu mesajlarıyla ödül töreni gerçekleştirildi. Cem Davran ve Çağla Şıkel’in sunduğu gece güzel oyuncu Burcu Özberk de ödül kazandı. En iyi romantik komedi kadın oyuncu ödülünü kazanan Burcu Özberk hakkında çok sayıda konu merak edilmeye başladı. Son olarak ünlü oyuncu Burcu Özberk estetiksiz hali ile sosyal medyada çok konuşulmuştu.

“Burcu Özberk kaç yaşında?” soruları ünlü oyuncunun takipçileri ve hayranları tarafından fazlasıyla merak ediliyor. Burcu Özberk yaş olarak şu an 30 yaşında ve 1989 doğumlu. Burcu Özberk doğum günü ise 12 Aralık’tır. "Burcu Özberk aslen nereli?” sorusu da sıkça soruluyor. Başarılı oyuncu Eskişehir doğumludur. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı tiyatro bölümünden mezun olan ünlü isim, ilk oyunculuk deneyimini Muhteşem Yüzyıl dizisi ile yaptı. Dizide canlandırdığı Huricihan Sultan karakteriyle büyük beğeni topladı.

Burcu Özberk boy bilgisi de ünlü ismin hayranları tarafından önemsenen konular arasında. Burcu Özberk boy kilo olarak 162 cm ve 53 kilodur. Ünlü oyuncunun fanlarının sorduğu bir diğer soru ise “Burcu Özberk burcu ne?” sorusu oluyor. Burcu Özberk burcu yaydır. Burcu Özberk eski sevgilileri konusunda magazin gündemine sıkça yerleşen bir isim. Oyuncunun oynadığı dizilerdeki rol arkadaşlarıyla ilgili hakkında sürekli olarak aşk dedikoduları çıkıyor.

Burcu Özberk dizileri

Burcu Özberk oynadığı diziler açısından oldukça konuşulan bir oyuncu. İlk olarak Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı Nazlı karakteriyle büyük bir çıkış yakalayan Burcu Özberk, daha sonra rol aldığı Aslan Ailem dizisiyle şöhretini pekiştirdi. Ünlü oyuncu Direniş Karatay filminde ise Türkan karakterini canlandırdı. Son olarak Kanal D’de ekranlara gelen Afili Aşk dizisiyle büyük beğeni topladı.

