Burcu Özberk yaz pozlarıyla olay oldu! "Ateş ediyorsun"

Aşk Mantık İntikam dizisinde canlandırdığı Esra karakteriyle öne çıkan ve popülerliğini artıran Burcu Özberk dizi final yapınca soluğu Bali'de aldı. Burcu Özberk Bali'ye gittiği günden beri yaptığı iddialı paylaşımlara bir yenisini daha ekledi.

Burcu Özberk gece yarısı paylaştığı "Uyanamıyorum" notlu pozlarıyla olay oldu. Kırmızı bikinisiyle fiziğini sergileyen oyuncu hayranlarını mest etti.

Oyuncu Burcu Özberk'in pozunu görenler "Seksisin", "Fizik kraliçe", "Ateş ediyorsun" yorumlarında bulundu.

"HAYATIMDA KİMSE YOK"

Ünlü isim sık sık aşk haberleriyle gündeme geliyor. Sürekli hakkında aşk haberleri çıkmasına Özberk, “Vallahi hayatımda kimse yok. Olsa niye saklayayım? Saklanacak bir durum yok. Yazılan isimlerinde hepsi benim için değerli ve sevdiğim insanlar. Aşk güzel bir şeydir, tabii ki ihtiyacımız vardır” diyerek isyan etmişti.



