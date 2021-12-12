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Burcu Özberk yeni yaşını kutladı! İddialı seçim

12.12.2021 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aşk Mantık İntikam dizisindeki rolüyle dikkat çeken güzel oyuncu Burcu Özberk yeni yaşını sette kutladı. Özberk'in iddialı göğüs dekoltesi gözlerden kaçmadı.

Burcu Özberk yeni yaşını kutladı! İddialı seçim

Oyuncu Burcu Özberk, 32’inci yaşını başrolünü oynadığı 'Aşk Mantık İntikam' dizisinin setinde kutladı.

Özberk, fotoğraf ve video'ları Instagram'dan paylaştı. Özberk'e kısa sürede binlerce yorum geldi. Üç kez pasta kesen Burcu Özberk paylaşımına "Bir yaş daha aldım" notunu düştü.

Aşk Mantık İntikam dizisinde Esra rolüyle ekranda olan Özberk'in doğum günü için seçtiği siyah büstiyeri olay oldu. İddialı bir seçim yapan Özberk'e hayranlarından kutlama mesajı yağdı.

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Burcu Özberk'e hayranları "İyi ki doğdun melek" yorumlarında bulundu.

Ekran Alıntısı

Burcu Özberk derin göğüs dekolteli seçimiyle de hayranlarından tam not aldı.

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