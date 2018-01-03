Burcu Şendir, Boğaz'a nazır evinin kapılarını açtı

Burcu Şendir evinin kapılarını ilk kez açtı. İşte Burcu'nun Boğaz'a nazır evi...

1 / 6 Burcu Şendir, Hello Decor’a kızı Duru (14) ve oğlu Furkan (8.5) ile yaşadığı Sarıyer’deki evinin kapısını açtı.

2 / 6 İki salon, 7 odalı evin en büyük özelliği denize nazır bahçesi...

3 / 6 Dekorasyonda rahatlık ve sadeliği ön planda tutan Burcu Şendir “Evde çocuklarımla vakit geçirmekten keyif alıyorum.