Burcu Şendir, Boğaz'a nazır evinin kapılarını açtı
Cemiyet hayatının tanınan ismi Burcu Şendir kızı Duru ve oğlu Furkan ile Sarıyer'de yaşıyor.
Burcu Şendir evinin kapılarını ilk kez açtı. İşte Burcu'nun Boğaz'a nazır evi...
Burcu Şendir, Boğaz'a nazır evinin kapılarını açtı
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Burcu Şendir, Hello Decor’a kızı Duru (14) ve oğlu Furkan (8.5) ile yaşadığı Sarıyer’deki evinin kapısını açtı.
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İki salon, 7 odalı evin en büyük özelliği denize nazır bahçesi...
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Dekorasyonda rahatlık ve sadeliği ön planda tutan Burcu Şendir “Evde çocuklarımla vakit geçirmekten keyif alıyorum.
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Oğlumla haftanın 2 günü mutfakta kek yaparız. Kızımla DVD izlemeye bayılırız.
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Birlikte bahçede çadır kurup kamp hayatı yaşarız. Bir ev çocuklarla çok daha değerli oluyor” dedi.
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