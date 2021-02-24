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Burcu Şendir'in korkutan kazası! Kayak yaparken...

24.02.2021 15:45 | Son Güncelleme:
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Burcu Şendir'in korkutan kazası! Kayak yaparken...

Cemiyet hayatının tanınan ismi Burcu Şendir, talihsiz bir kaza geçirdi. Kayak yaparken dengesini kaybedip düşen Şendir, kaza sonrası çekilen fotoğraflarını "Dünkü durum buydu... Neyse ki Allah'ım beni korudu" notuyla paylaştı.

İki çocuk annesi Burcu Şendir, geçtiğimiz gün dostları ile birlikte gittiği Kartalkaya'da sevenlerini korkuttu.

Talihsiz bir kaza geçiren Şendir, kayak yaparken dengesini kaybedip düştü.

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"DÜNKÜ DURUMUM BUYDU..."

Şendir, kaza sonrası çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Burcu Şendir, kask takmadığı için kafa travması geçirme şüphesi ile Bolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.
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Şendir, "Dünkü durum buydu... Neyse ki Allah'ım beni korudu. İyiyim" dedi.

"KASK TAKMADAN KAYMAYIN"

Cemiyet hayatının tanınan ismi Burcu Şendir, ayrıca "Lütfen kask takmadan kaymayın!" diyerek takipçilerini uyardı.

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