Burcu Şendir'in korkutan kazası! Kayak yaparken...

İki çocuk annesi Burcu Şendir, geçtiğimiz gün dostları ile birlikte gittiği Kartalkaya'da sevenlerini korkuttu.

Talihsiz bir kaza geçiren Şendir, kayak yaparken dengesini kaybedip düştü.

"DÜNKÜ DURUMUM BUYDU..."

Şendir, kaza sonrası çekilen fotoğraflarını da sosyal medya hesabından paylaştı.

Sağlık durumunun iyi olduğunu belirten Burcu Şendir, kask takmadığı için kafa travması geçirme şüphesi ile Bolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığını söyledi.



Şendir, "Dünkü durum buydu... Neyse ki Allah'ım beni korudu. İyiyim" dedi.

"KASK TAKMADAN KAYMAYIN"

Cemiyet hayatının tanınan ismi Burcu Şendir, ayrıca "Lütfen kask takmadan kaymayın!" diyerek takipçilerini uyardı.

