Burcunuz için 20 etkili tavsiye

Maceracı ve girişimci ruhunuzu açığa çıkaracak yeniliklerde bulunun. Geçerliliğini çoktan yitirmiş kurallarla kendinizi hapsetmeyin Yeni ve keşfedilmemiş alanlarda söz sahibi olmaya çalışın. Başkalarının izini takip etmeyin Hedef belirlerken büyük düşünmeye çalışın. Asla küçük tepelerin kaşifi değil, zirvelerin sahibi olun. Bağımsızlığınızdan asla ödün vermeyin. Cesaretli olun, ideallerinizi gerçekleştirmekten asla yorulmayın. İlgi duyduğunuz bir alanda muhakkak söz sahibi olmaya çalışın. Öfkenize yenik düşmeyin. Diplomatik davranın. İstekleriniz için mücadeleci olun. Çabuk pes etmeyin. En büyük savunmanın, en güçlü saldırıyla mümkün olduğunu unutmayın. Akılcı davranın. Gücünüzü nerde kullanmanız gerektiğini bilin Yeteneklerinizden şüphe etmeyin. Bilakis ortaya koymak için azimli olun. Hedefiniz için tarih belirleyin. Şu tarihe kadar bunu başaracağım diye kendinize söz verin. Önsezilerinize ve içgüdülerinize güvenin. Asla, sıradan olanı istemeyin. Her şeyin en kaliteli olanını kendinize layık görün.

Meraklılık duygunuzu mutlaka ön planda tutun. Bu sizi başarıya götürür. Sezgilerinize güvenin. Kendinize inanmaktan asla vazgeçmeyin. Çevrenizle iletişiminizi güçlü tutun, kendinizi ifade etmekten kaçınmayın. Sabırsızlık göstermeyin. Kararlı olun. Karar verirken, incelemelerde bulunmayı ihmal etmeyin. Konuşmak kadar dinlemeyi de mutlaka bilin. Düşüncelerinizi ifade ederken, ılımlı davranmaya özen gösterin. Yeni fikirlere ve deneyimlere açık olun. Esprili ifade tarzınızı yerine göre kullanmayı bilin. Bir konuda karar verirken, derinlemesine düşünün. Bildiklerinizi diğer insanlarla paylaşmayı unutmayın. En az bir yabancı dil mutlaka öğrenin. Yazma, araştırma, güçlü irtibatlarda bulunma yeteneğinizi ön planda tutun. Kimsenin sizi etkilemesine ve kandırmasına izin vermeyin. Her türlü tartışmada sakin kalmayı bilin. Sürekli fikir değiştirmeyin. Belli bir amacınız olsun. Hedefinize kitlenin. Teknolojik aletleri, iletişim araçlarını kullanmayı ihmal etmeyin. Acele tavırlar içinde olmayın. Fazla vesveseli davranmayın. Para konusunda düzensiz, uçarı ve dağınık olmayın. Hesabınızı iyi yapın. Fazla uykusuz ve aç kalmamaya dikkat edin. Sigaradan uzak durun.

Sürekli pohpohlanmayı, alkışlanmayı, ilgiyi uyandırmayı beklemeyiniz. Yeri geldiğinde size karşı çıkacaklardır. Esnek düşünmeye çalışınız. Yaratıcılık gücünüzü ön planda tutunuz. Yenilikçi düşününüz. Girişimci olunuz. Cesaretinizi, güven duygunuzu asla kaybetmeyiniz. Verici ve cömert olmayı sürdürünüz. Çünkü siz burçlar kuşağının kral ve kraliçesisiniz. Sizi onaylamasalar bile, doğru bildiğiniz yolda ilerleyiniz. Dünyanın sizin etrafınızda dönmediğini görseniz de, yılmayınız. Amacınızı gerçekleştirmek için kararlı olunuz. Kibir, gurur ve inattan uzak durunuz. Her yeni günü neşeyle, iyimserlikle karşılayınız. Yeteneklerinizi muhakkak değerlendirmeye çalışınız. Eğitiminizi sürdürünüz. Spontan ve rahat davranınız. Unutmayın siz bir Aslansınız. Zevklerinize aşırı derecede takılı kalmayınız. Aşırı olan herşeyden uzak durunuz. Sonunu göremediğiniz hiçbir olgunun içinde yer almayınız. Tecrübe ve bilgi birikimlerinizin farkında olunuz. Bunları muhakkak değerlendiriniz. İrade gücünüzden yararlanmayı ihmal etmeyin. Gerektiğinde risk almayı bilin. Çalışmak kadar, hayatın eğlenceli yanlarının da keyfini çıkarmayı bilin. Tabii ki dozunda. Tutkularınızda aşırıya kaçmayın. İsteklerinizin olması için dramatik şovlar sergilemeyin. Özgüven duygusu bir Aslan için son derece önemlidir. Ne şartta olursanız olun, bunu kaybetmeyin. Kalbinizin arzularını dinlemeyin unutmayın.

Nezaket, diplomasi, denge ve adil düşünmekten vazgeçmeyiniz. Sorunların üstünü örtmeyiniz, sıcağı sıcağına çözmeye çalışınız. Ortaklaşa hareket etmekten çekinmeyiniz. İşbirliğini önemseyiniz. Yeni ilgi alanları ve yeni arkadaşlar edinmeye devam ediniz. Dengeli, bütünlük içinde hareket etmeye, paylaşımcı davranmaya devam ediniz. İlişkilerde sabırlı olunuz. Sorumluluklarınızı asla ihmal etmeyiniz. Tek başına ilerlemek, özgürlük iyidir. Ama günün birinde bir cana ihtiyacınız olacağını unutmayınız. Bizlik kavramından uzak durmayınız. Ne zaman kararsızlık duysanız, gerçeği ve adaletin sesine kulak veriniz. O size doğru seçeneği bulmanızda yol gösterecektir. Ne zaman kendinizi kapana kısılmış gibi hissederseniz, dünyaya açılın ve sosyal olmaya çalışın. İnsanlarla bir arada olmak sizi besleyecektir. İlişkilerde sınırlarınızı iyi belirleyin. Giyim tarzınızla, davranışlarınızla kendinize has bir vizyon yaratmayı ihmal etmeyin. Kendinizle gurur duymayı bilin. Çünkü yöneticiniz Venüs sizi diğerlerinden farklı bir şeklide taçlandırmıştır. Asla sıradan olmayın. Bulunduğunuz ortamın kalitesine, birlikte olduğunuz insanın kişilik özelliklerine dikkat ediniz. Başkalarını yüceltmek uğruna, bay ve bayan iyi olmaya çalışmayın. Kendinizi başkalarının gözüyle değerlendirmeyin. Önemli olan sizin kendiniz hakkında ne düşündüğünüzdür. İş veya özel hayatınızdaki ilişkilerde uyumlu olmak uğruna, sıkıntılarını dile getirmekten çekinmeyin. Eğer bir şey size uymuyorsa bunu mutlaka belirtin. Size kötülük edenlere aynı şekilde karşılık vermeye çalışmayın. İnsanları bir birlik etrafında toplayabilen üstün bir kişi olduğunuzu unutmayınız. Haksızlıklar karşısında doğal zarafetinizle mücadele edin. Karşılık vermeden destek olmayı bilin. Hangi durum olursa olsun, başkalarının fikirlerini ve bakış açıları sormayı ihmal etmeyin.

Değişim ve gelişimden yana düşünmeyi asla ihmal etmeyiniz. Olaylar ve insanlar karşısında esnek düşünmeye ve uyumlu davranmaya çalışınız. Maddi ve manevi yenilenme gücünün anahtarı elinizdedir. Bu nedenle şanslı olduğunuzu biliniz. Hayattan umudunuzu asla kesmeyiniz. Başkalarının işine size sorulmadıkça karışmayınız. İçinde bulundukları özel durumları öğrenmeye çalışmayınız. Sabırsız davranmayınız, yargılamalarda bulunmayınız. Birisini sevmediyseniz, kafayı bu kişiye taktıysanız, ağzıyla kuş tutsa size yaranamayacaktır. Lütfen bu huyunuzdan vazgeçiniz. Hedeflerinizi öz disiplin duygunuz sayesinde gerçekleştirebilirsiniz. Bu gücünüzü daima ön planda tutunuz. Yapıcı değişimlerden yana olunuz. Sizi durgunlaştıran veya enerjinizi düşüren herşeyden uzak durunuz. Siz aktif olmalısınız. İntikam duygunuzu lütfen dizginleyiniz. Çünkü bu duygu gelişiminizin önünde duran tek engeldir. İşleriniz ne kadar kötüye gitse de, güç ve kararlılık ateşini içinizde asla söndürmeyiniz. Bu güçle karanlıkları aydınlığa çevirebilirsiniz. Elinizdeki kaynakları doğru alanlarda kullanmayı bilen bir burcun insanısınız. Bu gücünüzden yararlanmak için, gizli yeteneklerinizi açığa çıkarmayı deneyiniz. Herhangi bir şeye inanmadan önce sağlıklı bir şekilde sorgulamayı unutmayınız. Başarılması ne kadar zor olsa da, amacınıza odaklanınız. Bu odaklanma her işin altından başarıyla kalkmanızı sağlayıcıdır. İhtiyacınız olmayan, geçerliliğini yitirmiş kişi veya olaylar üstünde zaman kaybetmeyiniz. Hırs ve aşırı tutkularınıza yenilmeyiniz. Aşk hayatınızda aşırı sahiplenici, kıskanç ve saplantılı davranmayınız. İsteklerinizi elde etmek için karşınızdaki kişiyi bunaltmayınız, cinsellikte ölçüyü kaçırmayınız. Gücünüzü toplamak ve yenilenmek için, kendinize zaman ayırmayı unutmayınız. Ne durumda olursanız olun, yalnız geçirilen zaman dilimleri size çok iyi gelecektir.

Dünyayı keşfetmekten, yeniliklerde bulunmaktan, hayatınızın anlamını aramaktan asla vazgeçmeyiniz. Öğretmekten, öğrenmekten, araştırmaktan, bilgilenmekten uzak durmayınız. Dünyanın size ihtiyacı olduğunu biliniz. Yüksek hedefler belirleyiniz. Bu hedeflere ulaşmak için azimli ve kararlı davranınız. Bu sizi dağılmaktan koruyabilir. Amaçlarınızı belirlediğinizde, ben bunu hallederim demeyi unutmayınız. Çünkü bunu hakikaten başarabilecek kadar güçlüsünüz. Burcunuz inanç, merhamet, yükselme, genişleme, maneviyat, şans, bilgelik ışığıyla donatılmıştır. Bunların bilincinde olarak güvenle ilerleyiniz. Büyük düşününüz. Fırsatların ayağınıza gelmesini beklemenize gerek yok. Çünkü siz fırsatları kendiniz yaratabilecek kadar akıllısınız. Sezgilerinize güveniniz. Onlar sizi yanıltmayacaktır. Sabırlı olunuz. Çünkü sabır, bilgeliğe giden yolda size rehberdir, ışıktır. Başkalarının görüşlerine önem veriniz. Çünkü bunları bilirseniz, yanlışları hakkında onları uyarabilirsiniz. Uzun yolları, uzak ülkeleri, diyarları keşfetmeye hazır olunuz. Belki uzun sürer ama size o kadar çok şey kazandırır kil. Kısa yoldan zengin olma hayallerine kapılmayınız. Sizin yolunuz uzundur ama kalıcıdır. Olayları ve durumları sadece kendi bakışınıza göre ele almayınız. Farklı görüşlere tahammül etmeyi unutmayınız. Sözlerinizi muhakkak tutunuz. Gücünüzü aşan sözler vermemeye çalışınız. Aşırı abartılı ve coşkulu hareketlerden kaçınınız. Ölçülü olmayı unutmayınız. Soylu ve asaletli bir insan olduğunuzu unutmayınız. Her daim genç görüneceğinizi biliniz. Kutsal değerlerinize önem veriniz. Maneviyatınız sizi bir çok kötülükten koruyabilir. Her zaman bir yedek planınız olsun. Sıkıştığınızda bunu kullanarak sonuca ulaşabilirsiniz. Eğitim hayatınıza özel önem veriniz. Sonuna kadar gidiniz. Çünkü sizlerin bilgisine insanlığın ihtiyacı vardır. Açık ve dobra bir kişisiniz. Fakat sözlerinizi tartmadan, iyice düşünmeden sarfetmemeye özen gösteriniz. Çünkü farkında olmadan birilerini kırabilirsiniz. Eleştirilere açık olunuz. Bunlar gelişiminiz için son derece önemlidir.

Oğlak

Evren size sabır, disiplin, sorumluluk, güven olgusunun anahtarlarını vermiştir. Bunlarla her türlü sorunu çözebilir, her kapalı kapıyı açabilirsiniz.

Yakın ilişkilerinizde duygularınızı ve sıkıntılarınızı saklamayınız.

Problemlerinizi ılımlı ve olgun tavırlar içinde çözmeye çalışınız.

Herşeyden kendinizi sorumlu tutmayınız. Başkalarıyla ilgilenirken kendinizi ihmal etmeyiniz.

Sosyal ilişkilerinizi önemseyiniz. Hayatın sadece çalışmaktan ibaret olmadığını biliniz.

Dürüst davranmanız gereken yerlerde, sırf birileri üzülecek diye içinizdekilerini saklamayınız.

Yetenekleriniz konusundaki mütevaziliğinizi koruyunuz. Bunun sizi yücelttiğini biliniz.

Sabırlı davranmaya devam ediniz. Çünkü eninde sonunda ödüllendirileceğinizi biliniz.

Çok çalışmak tabi ki iyidir. Fakat bir gün yaşlandığınızda keyfini süremediğiniz günlerin acısını çekmemek için eğlenmeyi de ihmal etmeyiniz.

Engellerinizin sizi başarıya götüren en önemli itekleyici güç olduğunu unutmayınız.

Güven duygunuzun sarsıldığını hissettiğinizde kendinizi inadına ödüllendiriniz.

Asla karamsar düşünmeyiniz. Zirveye çıkarken minik taşlara çarpabilirsiniz. Ama siz yine de oraya varabilecek güce sahipsiniz.

Büyük zaferlerin sahibi olarak, kendinize olan saygınızı daima ön planda tutunuz.

Soğukkanlılığınızı koruyunuz. Bu sizi her türlü başarıda ön sıralarda tutacaktır.

Başkaları tarafından takdir edilmeyi nasıl bekliyorsanız, siz de diğerlerini başarılarından dolayı kutlayınız.

Sosyal ortamlarda kendinizi, başarılarınızı ve yeteneklerinizi göz önüne alarak ifade etmekten çekinmeyiniz.

Hedefinizi büyük düşününüz. Geleceği parlak olmayan bir yerde bulunmak yerine büyük bir işletmede çalışmayı tercih edin.

Kendi kaderinizi ve kimliğinizi şekillendirmeye çalışırken, toplumsal şartlanmaların esiri olmayınız.

Doğal yapınızla uyuşmayan hiçbir fikri, insanı, şartı ve durumları kabul etmeyiniz.

Hiçbir zaman yaşlanmayacağınızı biliniz. Siz şarap gibi, yıllar geçtikçe daha karizmatik ve daha çekici ve güzel olabileceksiniz. Bu burcunuza verilmiş doğal bir şanstır.