Burdur, 5. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na hazırlanıyor

Burdur Valisi Hasan Şıldak, Burdur’da düzenlenecek 5. Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarına ilişkin, "İşini çok iyi yapan üreticilerimiz, bölgemiz dışından temin ettiği bazı ürün ya da teknolojiyi bu fuar sayesinde daha yakınından temin edebileceğini de görmüş olacak" dedi.

GL Platform Fuarcılık tarafından gerçekleştirilen Teke Yöresi Tarım ve Hayvancılık Fuarı, 25-28 Nisan tarihleri arasında Burdur Kapalı Pazar Yeri’nde düzenlenecek. Tarımdaki son yeniliklerin ve teknolojik gelişmelerin sergileneceği fuarda, büyük ve küçükbaş hayvanlar, çiftlik ekipmanları, genetik alanındaki son yenilikler, yem sektöründeki gelişmeler görücüye çıkacak. Fuarda üreticiler, yurt içi ve yurt dışı alıcılarla buluşacak. Geçtiğimiz yıl 150 markanın yer aldığı fuarı 93 bin kişi ziyaret ederken, bu yıl 200 marka fuarda yer alacak. 100 bin kişinin ziyaret etmesinin beklendiği fuara 30 bin ziyaretçi ise GL Platform tarafından otobüslerle ücretsiz taşınacak.

Fuar öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Burdur Valisi Hasan Şıldak, bölge üreticileri için fuarın büyük önem taşıdığına dikkat çekerek, "İşini çok iyi yapan üreticilerimiz, bölgemiz dışından temin ettiği bazı ürün ya da teknolojiyi bu fuar sayesinde daha yakınından temin edebileceğini de görmüş olacak" ifadelerini kaydetti.

Vali Şıldak, Burdur’un süt hayvancılığına dayalı tarımsal potansiyelinin yüksekliğini de hatırlatarak "Süt hayvancılığına dayalı tarımsal faaliyet potansiyeli yüksek olan ilimiz, ülkenin dört bir yanında düzenlenen fuar organizasyonları içinde hayvancılık üzerine ihtisas fuarı olma yolunda hızla ilerliyor. Buna yönelik olarak başka fuarlarda göremeyeceğiniz kaliteli canlı hayvanları bu fuarda görmek mümkün olabilecek" diye konuştu.