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  4. Burdur- Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu

Burdur- Antalya karayolunda 5 kilometrelik araç kuyruğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.12.2019 10:44 | Son Güncelleme

BURDUR- Antalya karayolunda maddi hasarlı trafik kazalarına yol açan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.

Mesut MADAN/BURDUR,(DHA) - BURDUR- Antalya karayolunda maddi hasarlı trafik kazalarına yol açan buzlanma nedeniyle trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
Burdur'da Kurna rampaları mevkiinde buzlanma nedeniyle maddi hasarlı trafik kazaları meydana geldi. Kazalar nedeniyle Burdur-Antalya karayolunun Burdur yönü trafiğe kapandı. Yaklaşık 5 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Buzlanma nedeniyle farklı noktalarda da küçük çaplı maddi hasarlı kazalar yaşandı. Karayolları ve trafik ekiplerinin çalışması sonucu yol kontrollü olarak trafiğe açıldı.
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