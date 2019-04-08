Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz mazbatasını aldı

Yerel seçimlerde Burdur Belediye Başkanı seçilen Ali Orkun Ercengiz bugün Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Tayfun Vapur’dan mazbatasını aldı.

Adliye çıkışı basın mensuplarına açıklama yapan Ercengiz "Sağduyunun, hoşgörünün, güzelliklerin kenti olan Burdur’a yakışır bir seçim dönemi yaşadık. Parti rozetini bir tarafa bırakmış, hizmeti esas alan bir belediyecilik anlayışıyla, tüm Burdur halkına hizmet edip önceki 5 yılda olduğu gibi bir 5 yıl daha çalışacağız. Biz sadece Burdur merkeze değil, Burdur’un tamamına hizmet etmeyi hedef alan bir anlayış içinde yeni bir dönem planlıyoruz. Önümüzdeki günlerde İlk 100 Günlük Eylem Planımızı açıklayıp ardından da 5 yıllık planlarımızı ortaya koymak istiyoruz" dedi.

Mazbata törenine CHP İl Başkanı İzzet Akbulut, İYİ Parti Burdur İl Başkanı Faruk Erkan ve yeni seçilen belediye meclis üyeleri katıldı.



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