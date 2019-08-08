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Burdur Belediyesi’nden bayram temizliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.08.2019 13:59 | Son Güncelleme

Burdur Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Asri Mezarlık ve Sultandere Mezarlığı ve Kışla Mahallesi’nde mezarlık temizlik çalışması başlattı.Burdur Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Asri Mezarlık ve Sultandere Mezarlığı ve Kışla Mahallesinde temizlik çalışması başlattı.

Burdur Belediyesi’nden bayram temizliği

Burdur Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Asri Mezarlık ve Sultandere Mezarlığı ve Kışla Mahallesi’nde mezarlık temizlik çalışması başlattı.
Burdur Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi Asri Mezarlık ve Sultandere Mezarlığı ve Kışla Mahallesinde temizlik çalışması başlattı. Burdur Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler Kurban Bayramı’nda vatandaşların rahat bir şekilde mezarlık ziyareti yapabilmeleri için temizlik ve bakım çalışmasına devam ediyor. Çalışma hakkında bilgi veren Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “Mezarlık alanlarını daha temiz ve düzenli hale getirmek için yollar, mezarlar ve oturma alanları temizlenip bakımları yapılıyor. Vatandaşlarımız hayatını kaybeden yakınlarını temiz bir ortamda, huzur içerisinde ziyaret edebilecekler. " dedi.
Kurban Bayramı öncesi Hayvan Pazarında sürdürülen çalışmalar hakkında da bilgi veren Başkan Ercengiz şöyle devam etti: " Canlı Hayvan Pazarında çatıda onarımlar, Hayvan Pazarı içerisindeki hayvanların bulunduğu bölümlerin tamiratları giderildi, musluklar takıldı. Ayrıca Pazar dışındaki kuru otların temizlikleri yapıldı. Vatandaşlarımızın bu tür günlerde sıkıntı yaşamamasını istiyoruz. Kurban Bayramı öncesinde hem vatandaş hem de satıcıların gözü ile Pazar yerlerinin eksiklerinin giderilmesi için var gücümüzle çalışmaktayız. Ayrıca hayvan kesim noktalarında kesim ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini karşılayacak önlemleri aldık. Aldığımız tedbirler vatandaşları ve satıcıları mutlu edecek. Vatandaşlarımızdan belediye ekiplerine yardımcı olmalarını istiyoruz. Kurban atıkları konusunda dikkatli olalım, cadde ve sokak aralarında kesimler yapmayalım. Kurban Bayramı öncesinde belediye olarak her anlamda önlemlerimizi aldık, gerek hayvan pazarımızın gerekse bayram esnasında kesim noktalarının denetimlerini gerçekleştireceğiz. Kurban Bayramı’na kadar ve bayram boyunca birçok birimimiz hazır kıta çalışacak. Tüm hemşerilerimin Kurban Bayramı kutlar, sevdikleri ile birlikte sağlık ve mutluluk içinde bir bayram geçirmelerini diliyorum”

Burdur Belediyesi’nden bayram temizliği

Burdur Belediyesi’nden bayram temizliği

Burdur Belediyesi’nden bayram temizliği

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