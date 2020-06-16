HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi

Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2020 16:40 | Son Güncelleme

Burdur Valisi Hasan Şıldak, kentte son 20 günde koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini söyledi. Kent halkı da alınan önlemlere uyularak bu sonucun ortaya çıktığını, önlemlerin gevşetilmemesi ve fiziki mesafeye dikkat edip, maske takılmasının gerekli olduğuna işaret etti.

Burdur'da 20 gündür koronavirüs vakası görülmedi

Cumhurbaşkanı kararıyla Balıkesir Valiliği'ne atanan Vali Hasan Şıldak için Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Lavanta Tepesi Otel'de veda yemeği düzenlendi. Burdur Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı'nca organize edilen yemeğe Garnizon Komutanı Albay Cenk Baburşah, Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Gürdoğan, İl Jandarma Komutanı Albay Orhan Kılıç, İl Emniyet Müdürü Ümit Bitirik, vali yardımcıları, kaymakamlar, ilçe belediye başkanları ile STK temsilcileri katıldı.

Yemekte konuşan Vali Hasan Şıldak, Burdur'da kendisine göre samimi bir çalışma ortamı oluşturmaya çalıştığını söyledi. Mart ayının ortalarında dünyada ve Türkiye'de pandemi süreci yaşanmaya başladığını hatırlatan Vali Şıldak, "Bu süreci de Burdur olarak yine bütün paydaşlarla birlikte bütün ilgili kurum ve kuruluşlarımızla birlikte halkımızın da son derece duyarlı ve anlayışıyla en iyi şekilde yürütmeye çalıştık. Şu anda Burdur'da hiçbir pozitif vaka olarak tanımladığımız hastalık yok. Yani bunu yaşayabildik. 20 gündür yok. Allah'a şükürler olsun ki bu kadar titiz çalıştılar. Sağlık Müdürlüğümüz, emniyetimiz, jandarmamız, kaymakamlarımız hep birlikte bu sonuçları elde ettik. İnşallah bundan sonra da ben ayrılırken şunu belirtmek istiyorum gerçekten dikkati elden bırakmamak gerekiyor. Kontrollü sosyal hayatın gereklerini hem vatandaşlar olarak hem kurumlar olarak hem de iş yerleri ve işletmeler olarak dikkatlice uygulamaya devam etmemiz gerekiyor. Bunun da altını çizmek istiyorum" dedi.

HALK ALINAN ÖNLEMLERE UYDU

Valiliğin aldığı tedbirleri memnuniyetle karşılayan vatandaşlar ise önlemlerin gevşetilmemesi ve sosyal mesafe kuralları ile maske takılmasının gerekli olduğuna işaret etti. Kentte Kovid-19 vakalarının az olmasının alınan sıkı önlemlerle gerçekleştiğini belirten esnaf Veysel Akçay (52), "Hastalık Burdur'da fazla gözükmedi. Bunun nedenlerinden birisi Valiliğin iyi tedbirler alması ve Burdur halkının bu tedbirlere uyması. Bu yüzden memleketimizde hastalık fazla görülmedi. Halkımız tedbirlere sıkı sıkı uydu" diye konuştu. Rüştü Işık (50), "Sağ olsun Vali beyimiz çok sıkı tuttu. Bunun çok faydası oldu. Sağ olsun. Allah razı olsun. Çok şükür şu anda hastalık yok memleketimizde" dedi. Osman İş (60), "Bizim Burdur'da fazla hastalık yok. Tedbirlere uyduğumuz için hastalık yayılmadı. İnşallah bu şekilde devam eder" diye konuştu.

Selahattin Kurtulmuş (66), "Tekrar içeri kapanmamak için kurallara uymak gerekiyor. Maskemizi takacağız. Mesafeyi ayarlayacağız. Burdur'da şu anda gözüken herhangi bir vaka yok. İnşallah olmamasını istiyoruz" dedi.

Osman Yavuz Arslan da (45), "Burdur Valiliğimiz ve Burdur Belediyesi tarafından alınan önlemlerle çevre vilayetlere nazaran Kovid-19 daha az. Badiresiz bir şekilde atlatılmak üzere. İnşallah bu tedbirler meyvesini verecek ve sonuç alacağız" diye konuştu. (DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERİlk başta anlaşılmıyor!İlk başta anlaşılmıyor!
Nehirde kaybolan 13 yaşındaki çocuktan acı haberNehirde kaybolan 13 yaşındaki çocuktan acı haber
2020 Yılının En Popüler Telefonları2020 Yılının En Popüler Telefonları

En Çok Okunan Haberler

Korkutan görüntü! İstanbul'u geçtiler

Korkutan görüntü! İstanbul'u geçtiler

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bakan Varank duyurdu

Koronavirüsle mücadelede önemli gelişme! Bakan Varank duyurdu

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

Demet Akalın’ın en gariban olduğu dönemler

İstanbul'u terk ettiler! Orman içinde saunalı ev...

İstanbul'u terk ettiler! Orman içinde saunalı ev...

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Bir ilimizde daha ikinci dalga alarmı! Vaka sayısı 600 oldu

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

Sağlık Bakanlığı'ndan düğün ve nikah tedbirleri açıklaması!

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

Normalleşmenin ardından bir ilden daha korkutan haber

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

9 ilde giriş ve çıkışlara kısıtlama getirildi

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Kocaeli'ye giriş çıkış yasaklandı mı? Kocaeli Valiliği açıkladı

Diğer Haberler
Sakarya'da acı olay! Nehirde kaybolan 13 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu

Nehirde kaybolan 13 yaşındaki çocuktan acı haber

Türk - Rus 17’nci ortak kara devriyesine saldırı! MSB'den açıklama

Türk - Rus 17’nci ortak kara devriyesine saldırı! MSB'den açıklama

Mardin'de acı olay! 4’üncü kattan 3’üncü kattaki balkona düşen sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Mardin'de acı olay! Acil tıp teknisyeni hayatını kaybetti

Bingöl'de deprem (AFAD-Kandilli son depremler)

Bingöl'de korkutan deprem

CHP'li eski vekil Dursun Çiçek ifade verdi

Dursun Çiçek ifade verdi

Yok olma riski taşıyor! Endemik bitki Tülüşah'ın yetiştiği yeni bir bölge bulundu

Yok olma riski taşıyor! Yetiştiği yeni bir bölge bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.