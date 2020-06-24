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  4. Burdur'da 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi

Burdur'da 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.06.2020 17:41 | Son Güncelleme

Burdur'da 29 Mayıs'tan bu yana koronavirüs vakasına rastlanılmazken, son 6 günde 8 pozitif vaka tespit edildi.

Burdur'da 6 günde 8 kişide koronavirüs tespit edildi

Kentte son 6 günde Kovid-19 testi yapılan 8 kişinin sonucunun pozitif olduğu belirlendi. Pozitif vakalardan 1'inin Bucak Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği kaydedilirken, Burdur Devlet Hastanesi'nde 4, Bucak Devlet Hastanesi'nde ise 3 kişinin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Tedavi görenlerin sağlık durumlarının ağır olmadığı belirtildi.

Burdur'da en son 29 Mayıs'ta pozitif vakaya rastlanılmış, hasta tedavisinin ardından evine gönderilmiş, bugünden sonra kentte pozitif vaka tespit edilmemişti.

(DHA)

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