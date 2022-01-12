Burdur'da alkollü sürücü imtihanı! "Dereye düştüm, araç su alıyor" diyen sürücü bambaşka yerden çıktı

Olay, Menderes Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Mahmut Dönmez idaresindeki araçla kanala düştü. 112 Acil Çağrı Merkezini arayan Dönmez, Askeriye Köyü'nde dereye düştüğünü, aracın su aldığını ve çıkamadığını söyledi. İhbar üzerine belirtilen adrese polis, itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

15 KİLOMETRE UZAKLIKTA BULUNDU

Ekiplerin muhtemelen tüm alanlara kontrol etmesine rağmen arama çalışmalarından sonuç alınamadı. 112 Acil Çağrı Merkezi ile iletişime geçen ekipler, Dönmez'in GPRS konumu üzerinden yerini tespit etti. Dönmez kendi belirttiği alandan yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta başka bir alanda kanala düşmüş araç içerisinde bulundu.

Olay yerine ilk ulaşan Burdur Belediyesi İtfaiye ekipleri yaralı sürücüyü kanala yan düşen araçtan çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerindeki ilk müdahalenin ardında Dönmez, Burdur Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede yapılan kontrollerde Dönmez'in 2.40 promil alkollü olduğu belirlenirken, sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

DERENİN İÇİNDE BULUNDU

GPRS konumundan yerini tespit edildiğini belirten Burdur Belediyesi İtfaiye Çavuşu Ali Eryılmaz, “Komuta merkezinden Askeriye Köyü köprüsünün altında dereye bir araç düştüğü ihbarı aldık. Askeriye Köyü, Çerçi Köyü ve civardaki bütün köprülere baktık ancak hiçbir yerde yoktu. Sonra emniyet ekiplerinden vatandaşın yerini tespit etmesi için GPRS konumunu istedik. Ambulans ekipleri ile birlikte olay yerine geldiğimizde vatandaşı derenin içinde bulduk. Vatandaşı kurtardık, ilk gözlemlerimize göre kendisinin durumu iyi” dedi.

(İHA)



