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Burdur'da berberin test sonucu pozitif çıktı! Belde karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.05.2020 16:15 | Son Güncelleme

Burdur'un Bucak ilçesinde karantinaya alınan beldede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıkan berberin temas ettiği kişiler de tespit edildi.

Burdur'da berberin test sonucu pozitif çıktı! Belde karantinaya alındı

Burdur Valiliğince, dün il genelindeki tüm berberlerde Kovid-19 testi gerçekleştirildi. Bu kapsamda Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde berberlik yapan A.T'nin test sonucu pozitif çıktı.

150 KİŞİYLE TEMAS ETTİ

Salgın hastalık ekibinin yaptığı çalışmada A.T'nin beldede aralarında tıraş ettiği vatandaşların da yer aldığı 150 kişiyle temasta bulunduğu belirlendi.

Bucak Devlet Hastanesinde tedavisine devam edilen berber A.T'nin, genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Hastalığın belde içinde yayılmasını ve başka yerleşim yerlerine taşınmasını önlemek amacıyla dün giriş ve çıkışları güvenlik şeridiyle kapatılan beldede, karantina süreci devam ediyor.

Bu arada, Kocaaliler Belde Belediye Başkanı Selahattin Gökçe, İYİ Parti İlçe Başkanı Safa Sönmez ve İYİ Parti İl Genel Meclis üyesi Niyazi Bülbül tarafından faaliyete başlayan tüm berberlere koruyucu yüz maskesi siperlik dağıtıldı.

Test sonucu pozitif çıkan berberle temas eden Belediye Başkanı Gökçe, Sönmez ve Bülbül'e de Kovid-19 testi yapılarak, evde karantinaya alındığı ve test sonuçlarının henüz çıkmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA

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