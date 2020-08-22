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Burdur'da bin nüfuslu köy karantinaya alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 01:13 | Son Güncelleme

Burdur'un Bucak ilçesine bağlı Susuz Köyü, koronavirüs vakalarındaki artış sebebiyle karantina altına alındı. Köye giriş çıkışlar kapatılarak ikinci bir karara kadar vatandaşların dışarıyla teması kesildi.

Burdur'da bin nüfuslu köy karantinaya alındı

Sağlık personeli, kolluk kuvveti gibi görevli personel haricinde giriş çıkışların kapatılması kararı ile köy yolları kepçeler ile kum dökülerek giriş çıkışlar kısıtlandı. Tarımsal ve hayvancılık faaliyetlerinin, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılacak ortak çalışma çerçevesinde oluşturulacak izin sistemiyle aksatılmadan kontrollü bir şekilde yürütülmesi devam edeceği bildirildi.

Alınan tedbirlerin ivedilikle uygulanması, tedbirlere aykırı davranılması durumunda idari para cezası verilmesi, aykırılığın durumuna göre konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanunu’nun 195. Maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması kararları uygulanacağı bildirildi

6 KİŞİDE POZİTİF VAKA

Susuz Köy Muhtarı Mehmet Dilek, köyün 21 Ağustos 2020 Cuma saat 14.00 itibarıyla karantinaya alındığını belirterek, "Görevli arkadaşlar yolları bariyerler kapattı. Köyümüzde 6 tane pozitif vaka ve 11 de temas etmiş vatandaşımız var" dedi. (İHA)

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