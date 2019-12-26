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  4. Burdur'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Burdur'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 19:42 | Son Güncelleme

Burdur'da, cenazeden dönenlerin bulunduğu otomobilin kontrolden çıkıp, refüje takla atarak devrilmesi sonucu Ahmet Candan (70) yaşamını yitirdi. Kazada Candan'ın oğlu ve 3 kişi yaralandı.

Burdur'da cenaze dönüşü feci kaza! Ölü ve yaralılar var

Kaza, saat 15.00 sıralarında, Burdur- Tefenni yolunun 38'inci kilometresinde meydana geldi. Antalya'nın Korkuteli ilçesinde bir yakınının cenazesinden dönen Resul Candan (40) yönetimindeki otomobil, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atarak refüje devrildi. Kazada, sürücü Candan ile otomobildeki babası Ahmet Candan, Abdullah Gül (55), Gökhan Yatgın (24) ve Yusuf Soylu (36) yaralandı.

AHMET CANDAN HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Ahmet Candan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. 4 yaralı, bölgede yapılan ilk müdahalelerinin ardından Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı. Ahmet Candan'ın cesedi savcının incelemesinin ardından aynı hastanenin morguna konuldu. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Ahmet Candan trafik kazası

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