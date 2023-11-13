BURDUR'DA DEPREM! 13 Kasım 2023 Burdur'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Isparta ve Denizli'den de hissedildi

Burdur'da deprem meydana geldiğine yönelik son dakika açıklaması AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapıldı. 4.4 şiddetinde gerçekleşen deprem, Isparta ve Denizli'den de hissedildi. İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

BUDUR 4.4 İLE SALLANDI

Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe yol açan deprem Isparta başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depremin saat 08.28'de gerçekleştiği aktarıldı.

AFAD'ın verilerine göre sarsıntı 13.23 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Paniğe yol açan deprem Isparta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı

Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.



