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BURDUR'DA DEPREM! 13 Kasım 2023 Burdur'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Isparta ve Denizli'den de hissedildi

13.11.2023 08:40 | Son Güncelleme:
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Burdur'da deprem meydana geldiği kaydedildi. Sarsıntı Isparta ve Denizli'den de hissedildi. AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden açıklamada bulunuldu. Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesini anbean güncelliyor. Birçok kişi internette "13 Kasım 2023 deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde?" sorusuna yanıt arıyor. İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

BURDUR'DA DEPREM! 13 Kasım 2023 Burdur'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Isparta ve Denizli'den de hissedildi

Burdur'da deprem meydana geldiğine yönelik son dakika açıklaması AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapıldı. 4.4 şiddetinde gerçekleşen deprem, Isparta ve Denizli'den de hissedildi. İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...

BUDUR 4.4 İLE SALLANDI

Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe yol açan deprem Isparta başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

Depremin saat 08.28'de gerçekleştiği aktarıldı.

AFAD'ın verilerine göre sarsıntı 13.23 km derinlikte gerçekleşti.

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.

Paniğe yol açan deprem Isparta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

deprem

AFAD 'SON DEPREMLER' EKRANI

Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ
Günün önemli manşetleri


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