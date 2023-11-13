BURDUR'DA DEPREM! 13 Kasım 2023 Burdur'da deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde? Isparta ve Denizli'den de hissedildi

Burdur'da deprem meydana geldiğine yönelik son dakika açıklaması AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından yapıldı. 4.4 şiddetinde gerçekleşen deprem, Isparta ve Denizli'den de hissedildi. İşte 13 Kasım 2023 Pazartesi günü Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından paylaşılan son depremler listesi...
Burdur'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Paniğe yol açan deprem Isparta başta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Depremin saat 08.28'de gerçekleştiği aktarıldı.
AFAD'ın verilerine göre sarsıntı 13.23 km derinlikte gerçekleşti.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 13, 2023
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Yeşilova (Burdur)
Tarih:2023-11-13
Saat:08:28:27 TSİ
Enlem:37.689 N
Boylam:29.944 E
Derinlik:13.23 km
Detay:https://t.co/GaE64M9MNy@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak duyurdu.
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) November 13, 2023
ELDEN-YESILOVA (BURDUR) https://t.co/kyBp6ymdbW
13.11.2023, 08:28:28 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 7.2 km#Kandilli
Paniğe yol açan deprem Isparta olmak üzere çevre illerde de hissedildi.
Türkiye Cumhuriyeti Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı
Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yayımlanan son depremler listesine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.