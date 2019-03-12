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Burdur'da doğal hayat 'fotokapan'la görüntülendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2019 07:50 | Son Güncelleme

Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü Burdur Şubesi'ndeki ekiplerin kentin çeşitli bölgelerindeki ormanlık ve dağlık alanlara yerleştirdiği "fotokapan"da kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşlar görüntülendi.

Burdur'da ormanlık bölgelerdeki kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşlar, "fotokapan" ile görüntülendi.

Burdur'da doğal hayat görüntülendi

Doğa Koruma ve Milli Parklar 6. Bölge Müdürlüğü Burdur Şubesi ekiplerince kentin çeşitli bölgelerindeki ormanlık ve dağlık alanlara "fotokapan" yerleştirildi.
Fotokapanlar sayesinde kurt, çakal, tilki, vaşak, yaban domuzu ve çeşitli kuşlar doğal ortamlarında görüntülendi.
Avcılar ve keçi sürülerini otlatan çobanlar da fotokapanlara takıldı.
Burdur'un memeli faunasının tespiti, takip edilmesi, halka tanıtılması ve farkındalık oluşturması amaçlanan fotokapan çalışmasının, kaçak avcılıkla mücadele kapsamında da önemli yer tuttuğu belirtildi.
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Burdur fotokapan

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