HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Burdur'da feci kaza! Otomobil, bordür taşı yığınına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Burdur'da feci kaza! Otomobil, bordür taşı yığınına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

18.08.2024 13:22
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur-Fethiye karayolunda seyir halinde olan otomobil, Mürseller köyü kavşağında refüj yapımı için yola bırakılan bordür taşı yığınına çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Burdur'da feci kaza! Otomobil, bordür taşı yığınına çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

Kaza saat 08.30 sıralarında Burdur'un Karamanlı ilçesinde Burdur- Fethiye karayolu Mürseller köyü kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Karamanlı istikametinden Burdur istikametine seyir halinde olan İzzet Sayar (58) idaresindeki otomobil Mürseller kavşağına geldiğinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüj yapımı için yol kenarına bırakılan bordür taşları yığınına çarptı. Kazada sürücü İzzet Sayar, yolcu olarak bulunan eşi Neşe Sayar ve A.Y.S. yaralandı.

AW269705_01

FECİ KAZADA 2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde İzzet Sayar ve Neşe Sayar'ın hayatını kaybettiği belirlenirken itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu araç içerisinden yaralı olarak çıkarılan A.Y.S. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Burdur Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

AW269705_03

(İHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Burdur kaza taş
En Çok Okunan Haberler
İnşaat işçilerine rezervasyon dönemi: 150 bin TL'ye bulamıyorlar

İnşaat işçilerine rezervasyon dönemi: 150 bin TL'ye bulamıyorlar

İran'da artık erkekler de güvende değil! 45 derece sıcakta bermuda şort giydiği için...

İran'da artık erkekler de güvende değil! 45 derece sıcakta bermuda şort giydiği için...

13 gün kaldı! Uzmanlar uyardı: Fiyatlar yüzde 10-15 artabilir

13 gün kaldı! Uzmanlar uyardı: Fiyatlar yüzde 10-15 artabilir

Kütahya'da kahreden kaza... Kız kardeşler hayattan koptu! Otomobildeki 'Killer 777' yazısı dikkat çekti

Kütahya'da kahreden kaza... Kız kardeşler hayattan koptu! Otomobildeki 'Killer 777' yazısı dikkat çekti

Trabzon'da hayata geçirmeye karar verdi: "Türkiye'de tek"

Trabzon'da hayata geçirmeye karar verdi: "Türkiye'de tek"

Orman yangınlarında son durum! İzmir, Aydın, Manisa, Bolu...

Orman yangınlarında son durum! İzmir, Aydın, Manisa, Bolu...

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Columbia indiriminin çok satan ürünlerini sizin için seçtik

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

Dayanıklı ve fonksiyonel! Merrell'da %50'ye varan indirimler başladı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.