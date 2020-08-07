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  4. Burdur'da feci ölüm! Başı hidrolik kol ile çamurluk arasına sıkıştı

Burdur'da feci ölüm! Başı hidrolik kol ile çamurluk arasına sıkıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.08.2020 11:02 | Son Güncelleme

Korkunç haber Burdur'dan geldi. Bucak ilçesinde traktörün arka kısmındaki hidrolik kol ile çamurluk arasına başı sıkışan 21 yaşındaki Tayyip Gürsoy hayatını kaybetti.

Burdur'da feci ölüm! Başı hidrolik kol ile çamurluk arasına sıkıştı

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Yüreğil köyünde meydana geldi. Evinin önünde yalnız başına traktörle uğraşan Tayyip Gürsoy'un başı, henüz bilinmeyen nedenle traktörün arka kısmında bulunan hidrolik kol ile çamurluk arasına sıkıştı.

Durumu fark eden Gürsoy’un ailesi 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine köye sağlık ekipleri ve Bucak Belediyesi'ne bağlı kurtarma ekipleri sevk edildi.

Yapılan çalışmayla kurtarılan Tayyip Gürsoy, ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Tedaviye alınan Tayyip Gürsoy, tüm müdahaleye karşın kurtarılamadı.

(DHA)


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