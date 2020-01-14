Burdur'da gündüz vakti vaşak görüntülendi

Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 6. Bölge Müdürlüğüne bağlı Burdur Şube Müdürlüğü tarafından yaban hayatının takibi ve kaçak avcılığın önlenmesi amacıyla yürütülen fotokapan çalışmalarında birçok memeli türüne ait görüntüler elde edildi.

ENDER RASTLANIYOR



Önemli memeli türlerinden biri olan vaşağın görüntüleri son dört yıl içerisinde bir noktaya yerleştirilen iki fotokapandan elde edildi. İnsanlardan uzak durmaya çalışan vaşakların geceleri avlanmayı tercih ettikleri için gündüzleri görülmeleri ender rastlanıyor.

Tavşan, tilki ve geyik gibi geniş av tabanı olan bu görkemli orman kedileri, yalnız yaşayan en yakın memeli avcı akrabalarından daha başarılı avcılar olarak biliniyor. Vaşaklar kendilerinden üç dört kat büyük avları avlayabiliyor.

Kaynak: İHA

