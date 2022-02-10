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Burdur'da iğrenç olay! Erkek çocuğuna 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izletti

10.02.2022 13:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'da, kamyon şoförü Orhan K. (48) kaldığı yurttan kaçan ve otostopla arabasına binen K.S. (14) adlı erkek çocuğuna 2 kez cinsel istismarda bulunup, porno izletti. Şoförün dinlenmek için kamyonu park edip, uyumasını fırsat bilerek kaçan K.S., polise şikayetçi oldu. Kamyon şoförü Orhan K. (48), 22 yıl 6 ay hapis ve 200 lira adli para cezasına çarptırıldı. İşte mide bulandıran olayın detayları!

Burdur'da iğrenç olay! Erkek çocuğuna 2 kez cinsel istismarda bulunup porno izletti

Mide bulandıran olay Burdur'da meydana geldi. Geçen yıl 5 Ocak'ta Denizli'de kaldığı yurttan kaçan K.S., İzmir'e gitmek için otostop yaptı. Yolda duran kamyon şoförü Orhan K., "Burdur tarafına gidiyorum, oradan otobüse biner, İzmir'e gidersin" diyerek, K.S.'yi araca aldı. Mola yerinde erkek çocuğuna 2 kez cinsel istismarda bulunan Orhan K., ardından porno izletti. Burdur'da Kışla Mahallesi yakınlarında şoförün dinlenmek için kamyonu park edip, uyumasını fırsat bilerek kaçan K.S., polise şikayetçi oldu. K.S., Çocuk İzlem Merkezi'nde (ÇİM) psikolog eşliğinde ifade verdi. Harekete geçen Burdur Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamyon şoförü Orhan K.'yı yakalayıp, gözaltına alındı. Orhan K., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

'ÜST SINIRDAN CEZA VERİLSİN' TALEBİ

Hakkında 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'çocuğa karşı cinsel taciz ve müstehcenlik' suçlamasıyla dava açılan sanık Orhan K., Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasına SEGBİS ile katıldı. Mahkeme salonunda taraf avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü avukatı hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanık Orhan K., "Üzerime atılı suçları kabul etmiyorum. Beraatime karar verilmesini ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

K.S.'nin avukatı, sanığın suçu işlediğinin sabit olduğunu belirterek cezalandırılmasını istedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Müdürlüğü avukatı da dosyadaki mevcut adli tıp raporunda belirtildiği gibi sanığın suçu işlediğinin sabit olduğunu söyleyerek, üst sınırdan cezalandırılmasını istedi. Sanık avukatı ise müvekkilinin beraatine ve serbest bırakılmasına karar verilmesini talep etti.

2 SUÇTAN BERAAT

Mahkeme heyeti, sanık Orhan K.'nın 'çocuğa karşı cinsel taciz' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' suçlarından beraatine karar verdi. Heyet, Orhan K.'ya 'çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 20 yıl, 'müstehcenlik' suçundan 2 yıl 6 ay hapis ve 200 lira adli para cezası verilmesine hükmetti.

(DHA)

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porno cinsel istismar Burdur
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