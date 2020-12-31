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Burdur'da kayıp çobanın cansız bedeni kayanın altında bulundu

31.12.2020 00:12 | Son Güncelleme:
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Burdur'da kayıp çobanın cansız bedeni kayanın altında bulundu

Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Kocaaliler beldesinde arazide hayvan otlatan Adil Günay’ın (67) eve dönmemesi üzerine arama çalışması başlatıldı. Aramalar sonucunda Adil Günay’ın cansız bedeni devrilen kayanın altında bulundu.

Kocaaliler beldesine bağlı Kavacık köyünde çobanlık yapan Adil Günay’ın otlattığı keçiler akşam saatlerinde kendiliğinden eve geldi. Adil Günay’ın dönmemesi üzerine durumdan şüphelenen yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

Kısa sürede Kavacık köyüne ulaşan jandarma, sağlık, AFAD ve Bucak Belediyesi kurtarma ekipleri ile köylüler, Adil Günay’ı hayvanları otlattığı bölgede aramaya başladı.

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CANSIZ BEDENİ KAYANIN ALTINDAN ÇIKTI

Aramalarını Kavacık köyü yakınlarındaki yamaçta sürdüren ekipler, yeni hareket etmiş bir kaya olduğunu tespit etti. Bucak Belediyesi kurtarma ekiplerinin yaklaşık bir saatlik çalışma sonrası hareket ettirilen tonlarca ağırlığındaki kayanın altında Adil Günay’ın cansız bedenine ulaşıldı.

Adil Günay’ın hayvan otlatırken ısınmak için kayanın alt tarafına ateş yaktığı ve bir süre sonra kayanın üzerine devrildiği belirlendi. Bölgede bir gün önce etkili olan yoğun yağış nedeniyle kayanın yerinden oynadığı ve devrildiği tahmin ediliyor.

Adil Günay’ın cenazesi yapılan incelemenin ardından Bucak Devlet Hastanesi morguna konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi. (DHA)

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