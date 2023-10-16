Burdur'da küçük bir ihmal 60 tonu yok etti!

Yangın, saat 17.00 sıralarında Bağlar Mahallesi 2. Ayşe Pınarı Çıkmazı Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Halil İbrahim Yılmaz’a ait samanlıkta kaynak makinesiyle çalışma yapıldığı esnada kıvılcımların sıçraması nedeniyle yangın çıktı.

Ev sahibinin kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı yangın büyüyünce 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunuldu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken itfaiye ekipleri de yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınan yangında yaklaşık 60 ton mısır, yonca ve arpa samanı yanarak kül oldu. İtfaiye ekiplerinin soğutma çalışmaları devam ediyor.

(İHA)





