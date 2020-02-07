HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Burdur'da okullar tatil mi, Burdur Valiliği açıkladı mı? (7 Şubat cuma bugün Burdur'da tatil haberi var mı?)

Burdur'da okullar tatil mi, Burdur Valiliği açıkladı mı? (7 Şubat cuma bugün Burdur'da tatil haberi var mı?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2020 08:06 | Son Güncelleme

Burdur'da okullar tatil mi, Burdur Valiliği açıkladı mı? Meteoroloji'nin uyarılarının ardından başlayan kar yağışı nedeniyle binlerce veli ve öğrenci bu sorunun yanıtını arıyor. Ulaşımda yaşanan aksaklıkların arından vatandaşlar Burdur son dakika haberlerini takip etmeye başlarken '7 Şubat cuma bugün Burdur'da tatil haberi var mı? Burdur'da bugün okullar tatil mi?' sorularına yanıt arıyorlar. Son dakika haberine göre 3 ilçede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime bugün ara verildi.

Burdur'da okullar tatil mi, Burdur Valiliği açıkladı mı? (7 Şubat cuma bugün Burdur'da tatil haberi var mı?)

Burdur son dakika tatil haberine kilitlendi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Buzlanmanın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli '7 şubat cuma bugün Burdur'da tatil haberi var mı? Burdur'da okullar tatil mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

BURDUR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatili hakkında Burdur Valiliği henüz bir açıklama yaptı. Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınyayla ilçesinin tamamında, Çavdır ve Gölhisar ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler için 7 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Tıkalı kulaklar için doğal çözümler Tıkalı kulaklar için doğal çözümler
PARTNER Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki... Zümrüdü Anka'nın Zümrüt'ünü gören gözlerine inanamadı! Öyle bir kıyafet giydi ki...
Dikkat! Yurt genelinde kar yağışı bekleniyorDikkat! Yurt genelinde kar yağışı bekleniyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Burdur okul tatili kar tatili Burdur Valiliği

En Çok Okunan Haberler

Esad rejimi İdlib'in Serakib ilçesini ele geçirdi

Esad rejimi İdlib'in Serakib ilçesini ele geçirdi

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

RTÜK'ten Fatih Portakal kararı! O sözleri olay olmuştu

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Eşine böbreğini verdi, aldatılınca geri istedi

Barcelona'da Messi krizi büyüyor

Barcelona'da Messi krizi büyüyor

Beyaz Saray duyurdu: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri öldürüldü

Beyaz Saray duyurdu: Arap Yarımadası'ndaki El Kaide lideri öldürüldü

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Havalimanından flaş açıklama!

Havalimanından flaş açıklama!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Son teknoloji telefonlarda Sevgililer Günü'ne özel fırsatlar!

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bir uçak pistten çıktı

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Van'da çığ faciası! Kahreden haberler geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Okullar tatil mi? (7 Şubat cuma hangi il veya ilçelerde kar tatili haberi var?)

Kar tatili haberleri peş peşe geliyor

Meteoroloji'den yurt geneline kar ve karla karışık yağış uyarısı

Dikkat! Yurt genelinde kar yağışı bekleniyor

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı TIR çarptı! Yaralılar var

Kırmızı ışıkta bekleyen otomobillere çarptı TIR çarptı! Yaralılar var

Akdeniz'de korkutan deprem! (son depremler)

Akdeniz'de korkutan deprem

Manisa merkezli 'renkli reçeteli' ilaç operasyonunda 4 kişi tutuklandı

Renkli reçete operasyonunda 4 tutuklama

Ankara'da kan donduran cinayet! 18 yaşındaki Şeyma Yıldız babası tarafından öldürüldü

Ankara'da baba vahşeti! Cansız bedeni yol kenarında bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.