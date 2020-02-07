Burdur'da okullar tatil mi, Burdur Valiliği açıkladı mı? (7 Şubat cuma bugün Burdur'da tatil haberi var mı?)

Burdur son dakika tatil haberine kilitlendi. Meteoroloji'nin peş peşe yaptığı uyarıların ardından kent genelinde soğuk hava ve kar yağışı etkili olmaya başladı. Buzlanmanın etkili olduğu kentte binlerce öğrenci ve veli '7 şubat cuma bugün Burdur'da tatil haberi var mı? Burdur'da okullar tatil mi?' sorularına yanıt aramaya başladı.

BURDUR'DA OKULLAR TATİL Mİ?

Kar tatili hakkında Burdur Valiliği henüz bir açıklama yaptı. Burdur Valiliği’nden yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Altınyayla ilçesinin tamamında, Çavdır ve Gölhisar ilçelerinde ise taşımalı öğrenciler için 7 Şubat Cuma günü eğitime bir gün ara verildiği kaydedildi.

(DHA)

