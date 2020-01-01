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  4. Burdur'da polisi alarma geçiren olay

Burdur'da polisi alarma geçiren olay

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2020 12:20 | Son Güncelleme

Burdur'da bir kadının, telefonuna indirdiği Kadın Destek Uygulaması'nın (KADES) çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için 155'e ihbarda bulununca, polis alarma geçti.

Burdur'da polisi alarma geçiren olay

Kentte oturan adı açıklanmayan kadın, İçişleri Bakanlığı'nın, kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi eylemleri akıllı telefonlar üzerinden 155 Polis İmdat Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi için hayata geçirdiği KADES'i telefonuna indirdi.

Sistemin çalışıp çalışmadığını merak eden kadın, uygulama üzerinden polise mesaj gönderdi. İhbar üzerine Burdur Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kadının evine gitti. Polis ekiplerinden özür dileyen kadın, sistemin çalışıp çalışmadığını test etmek için ihbarda bulunduğunu belirtti. Polis ekipleri olayla ilgili tutanak tutarak ayrıldı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
KADES kades uygulaması

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