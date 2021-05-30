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Burdur'da polisle esnaf arasındaki ruhsat tartışması arbedeye dönüştü

30.05.2021 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’da bir esnafı denetime giden polis ekipleri, denetim sırasında Covid-19 tedbirlerine riayet etmeyen iş yeri sahibi ve oğulları tarafından mukavemete uğrayarak darp edildi. Yaşanan arbede her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu. Polisin denetim için işyerine gelmesi ve yaşananlar saniye saniye kaydedildi.

Burdur’da esnaflık yapan S.P. isimli şahsın iş yerine kısıtlama saatinde polis ekipleri denetime geldi. Denetim sırasında ekipler Covid-19 tedbirlerine uymayan iş yeri sahibinden ruhsat istedi. “Ruhsat vermek istemiyorum” diyen işyeri sahibinin oğulları ile ekipler arasında gerginlik yaşandı. İşyeri sahibinin çocukları, polis ekiplerine mukavemette bulunup küfür ve hakaret edince tartışma bir anda kavgaya dönüştü. İş yerinde yaşanan olay anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay sonrası polis ekipleri darp raporu alarak şikayetçi olurken oğullarını hastaneye götüren S.P.’nin de darp raporu alarak şikayetçi olduğu öğrenildi. İş yeri sahibi hakkında Görevi Yaptırmamak İçin Direnme, Zor Kullanma, Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması, Mala Zarar Verme, Kasten Yaralama, Tehdit, Hakaret suçlarından adli soruşturma başlatıldı.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Olay iş yerinde bulunan güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde iş yerine denetime gelen polis ekipleri, iş yeri sahibinden ruhsat istediği, iş yeri sahibinin “Ruhsatımı vermek istemiyorum” dediği, iş yeri sahibinin oğulları ile polis arasında yaşanan arbede kayıtlara yansıdı.
Olayla ilgili ifade veren polis ekipleri ise, gençlerin kendilerine bıçak çektiğini, küfür ve hakaret edildiğini ve görüntülerin silindiğini iddia ettiler. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Burdur Valiliği’nden konuyla ilgili yapılan açıklamada 3 şüpheli hakkında Covid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapıldığı, şahısların iddiaları ile ilgili görevli memurlar hakkında idari soruşturma başlatıldığı bilgisi paylaşıldı. Açıklamada şöyle denildi:

"Covid-19 tedbirleri kapsamında İl Hıfzısıhha Kurulu kararı gereği 27.05.2021 günü saat 20.15 sıralarında Merkeze bağlı Özgür Mahallesi Hızır İlyas Caddesi üzerinde şahıslar ve iş yerlerine yönelik yapılan denetim esnasında Covid-19 tedbirlerine riayet etmeyen bir iş yerinde, iş yeri sahibi ve oğulları tarafından görevli memurlara mukavemeti neticesinde 2 (iki) görevli polis memuru yaralanmıştır. Konuyla ilgili olarak taraflar karşılıklı olarak birbirlerinden davacı ve şikayetçi olmuşlar, Görevi Yaptırmamak İçin Direnme - Zor Kullanma, Yetkisine İlişkin Sınırın Aşılması- Mala Zarar Verme- Kasten Yaralama- Tehdit- Hakaret suçlarından adli soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan olayda 3 şüpheli hakkında Covid-19 tedbirlerine aykırı davranmaktan idari işlem yapılmış, şahısların iddiaları ile ilgili görevli memurlar hakkında idari soruşturma başlatılmıştır."

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