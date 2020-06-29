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Burdur'da üç çocuk annesi başından vurulmuş halde bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 29.06.2020 20:36 | Son Güncelleme

Burdur'da üç çocuk annesi Ümmü M. (35) evindeki odada başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

Burdur'da üç çocuk annesi başından vurulmuş halde bulundu

Konak Mahallesi Uğuz Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katında oturan Ümmü M.’nin odasından saat 17.00 sıralarında silah sesi geldiğini duyan kızı odaya girdiğinde, annesini tabancayla başından vurulmuş halde buldu. Genç kız önce babasını daha sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayıp yardım istedi.

İNTİHAR ETTİĞİ ÜZERİNDE DURULUYOR

Gelen sağlık ekipleri Ümmü M.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Ümmü M.’nin cenazesi savcının incelemesinin ardından Burdur Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Ümmü M.’nin intihar ettiği değerlendiriliyor.

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"ÇOCUĞUMU VERİN BANA"

Olayı duyarak gelen Ümmü M.’nin annesi, "Nereye gideyim ben? Çocuğumu verin bana" diye ağladı. Fenalaşan anne evin önünde bulunan ambulansta tedavi edildi.

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