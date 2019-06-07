Burdur’ da zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Burdur’da 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur Merkez Antalya kavşağında meydana geldi, Edinilen bilgiye göre, Dursun M. yönetimindeki 60 AAZ 296 plakalı sebze yüklü kamyon, duramayınca kırmızı ışıklarda bekleyen Lemi Çağıl’ın kullandığı 34 BCP 695 plakalı araç ile Buse Sena Karataş’ın kullandığı 34 S 1488 plakalı araca, Alican Yüksel kullandığı 15 AN 776 ve Ogün Bayram Zengin yönetimindeki 15 AL 885 plakalı araçlara çarparak durabildi. Kaza yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada hafif yaralanan Buse Sena Karataş, Manolya Çalış, Melike Çalış, Kezban Zengin ve Alican Yüksel’ in ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kaza sebebiyle karayolu bir süre araç trafiğine kapanırken araçlar kullanılamaz hale geldi.



