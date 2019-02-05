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Burdur'daki kusma ve ishal vakaları! Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.02.2019 13:41 | Son Güncelleme

Burdur'un Bucak ilçesinde cumartesi gününden beri 1271 kişinin mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle hastaneye başvurduğu öğrenildi. İçme suyunda salgın ihtimali üzerine önlem alındı.

Burdur'daki kusma ve ishal vakaları! Yüzlerce kişi hastaneye başvurdu

Bucak'ta cumartesi gününden bu yana vatandaşlar mide bulantısı, kusma ve ishal şikayetiyle Bucak Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye başvurmaya başladı. Son 3 günde aynı şikayetle 1271 kişinin başvuruda bulunduğu öğrenildi. Hastalardan 6'sı çocuk 15'i Bucak Devlet Hastanesi'nde gözlem amaçlı tedaviye alınırken, bunlardan 1'i taburcu edildi. Diğer hastaların tedavisinin sürdüğü belirtildi.

İÇME SUYUNDA SALGIN İHTİMALİ ÜZERİNE ÖNLEM ALINDI

İçme suyundan kaynaklandığı düşünülen bir salgın ihtimali üzerine ilçe genelinde su kesintileri yapılarak depolarda şok klorlama işlemleri uygulandı. Bucak Devlet Hastanesi'nde doktor ve hemşire başta olmak üzere tüm birimlerde nöbetçi personel sayısı arttırıldı. İlçede özellikle gece nöbetçi eczaneye çok sayıda başvuru olması üzerine mide bulantısı, kusma ve ishal tedavisine yönelik ilaç stoku tükendi. İlçe Sağlık Müdürlüğü'nün de devreye germesiyle tüm eczanelerden salgınla ilgili ilaçlar toplanarak nöbetçi eczaneye sevk edildi.

Bucak Belediyesi'nin yaptığı klorlama çalışmalarının ardından dün gece itibariyle şebekeye yeniden su verilmeye başladı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Burdur Bucak salgın kusma ishal

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