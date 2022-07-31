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  4. Burdur'daki orman yangına müdahale sürüyor! Gece görüşlü helikopterler sevk edildi

Burdur'daki orman yangına müdahale sürüyor! Gece görüşlü helikopterler sevk edildi

31.07.2022 21:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur’un Buçak ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Yangına çok sayıda kara ekibiyle birlikte 10 uçak ve 14 helikopterle de havadan müdahale ediliyor. Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterlerle de söndürme çalışmalarının devam edeceği belirtildi.

Burdur'daki orman yangına müdahale sürüyor! Gece görüşlü helikopterler sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Bucak'ın Özkaraseki Mahallesi mevkiinde bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Bucaki Burdur ve Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, bölgeye iş makineleri, arazözler sevk edildi.

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GECE DE ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Ekipler, yangına 10 uçak, 14 helikopter, 66 arazöz, 8 dozer, 8 su ikmal aracı, 16 itfaiye ve özel firma tankerleriyle müdahale ediyor. Bölgeye Antalya’dan da yardımcı ekip sevk edildi.

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Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterlerle de müdahale edileceği öğrenildi.

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Burdur Valisi Ali Arslantaş, oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar hakkında bilgi aldı, bölgede incelemelerde bulundu. (AA-İHA)

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Burdur
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