Burdur'daki orman yangına müdahale sürüyor! Gece görüşlü helikopterler sevk edildi

Edinilen bilgiye göre, saat 16.30 sıralarında Bucak'ın Özkaraseki Mahallesi mevkiinde bilinmeyen nedenle orman yangını başladı. Bucaki Burdur ve Isparta Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerinin yanı sıra, bölgeye iş makineleri, arazözler sevk edildi.

GECE DE ÇALIŞMALAR SÜRECEK

Ekipler, yangına 10 uçak, 14 helikopter, 66 arazöz, 8 dozer, 8 su ikmal aracı, 16 itfaiye ve özel firma tankerleriyle müdahale ediyor. Bölgeye Antalya’dan da yardımcı ekip sevk edildi.

Havanın kararmasıyla gece görüşlü helikopterlerle de müdahale edileceği öğrenildi.

Burdur Valisi Ali Arslantaş, oluşturulan kriz merkezinde çalışmalar hakkında bilgi aldı, bölgede incelemelerde bulundu. (AA-İHA)



