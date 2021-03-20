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Burdur'daki vahşette yeni gelişme: Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gizem'in son görüntüsü ortaya çıktı

20.03.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Burdur'un Bucak ilçesinde, parkta tartıştığı sevgilisi olduğu öne sürülen Eren Yıldız (19) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gizem Canbulut'un (17) son görüntüleri ortaya çıktı. Nüfus cüzdanı için fotoğraf stüdyosunda fotoğraf çektiren Canbulut'un, ölmeden önceki son görüntüleri de iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Burdur'daki vahşette yeni gelişme: Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gizem'in son görüntüsü ortaya çıktı

Bucak'ta bir süre Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, 17 Mart Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluştu. Buradaki surların alt tarafında oturan Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evlerine gitti. Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden Eren Yıldız, daha sonra evine gelen polislerce gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İhbar sonrası parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Eren Yıldız ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Gizem Canbulut'un cenazesi, Bucak'a bağlı Susuz köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Lise 11'inci sınıf öğrencisi olan ve ailesiyle Susuz köyünde oturan Gizem Canbulut'un, sınav için ilçeye geldiği öğrenildi.

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SON GÖRÜNTÜLERİ

Bucak Necati Topay Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan Gizem Canbulut’un, 17 Mart günü okulda yüz yüze sınava girmek için Susuz köyünden ilçeye geldiği kaydedildi. Sabah saatlerinde babası Hasan Canbulut ile birlikte nüfus cüzdanı için yeni fotoğraf çektirmek amacıyla fotoğraf stüdyosuna gelen Gizem Canbulut'un, ölmeden önceki son görüntüleri de iş yerindeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, Gizem Canbulut'un bir arkadaşı ve babasıyla sabah saatlerinde fotoğraf stüdyosuna gelmesi, fotoğraf çektirdikten sonra ayrılması yer alıyor.

(DHA)

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