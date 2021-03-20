Burdur'daki vahşette yeni gelişme: Erkek arkadaşı tarafından öldürülen Gizem'in son görüntüsü ortaya çıktı

Bucak'ta bir süre Bucak Necati Topay Ticaret Meslek Lisesi'nde, aynı dönem farklı sınıflarda öğrenim gören Gizem Canbulut ile Eren Yıldız, 17 Mart Çarşamba günü saat 13.30 sıralarında kenti tepeden gören bir nokta olan Yunus Emre Parkı'nda buluştu. Buradaki surların alt tarafında oturan Gizem Canbulut ile Eren Yıldız arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Eren Yıldız, yanındaki bıçakla Gizem Canbulut'u boğazından bıçakladı. Genç kız kanlar içinde yere yığılırken, Eren Yıldız ise kaçarak evlerine gitti. Buradan polisi arayıp, olayı ihbar eden Eren Yıldız, daha sonra evine gelen polislerce gözaltına alındı.

TUTUKLANDI

İhbar sonrası parka giden ekipler, Gizem Canbulut'un cansız bedeniyle karşılaştı. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Canbulut'un cenazesi, otopsi için Antalya'daki Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Eren Yıldız ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından alınan Gizem Canbulut'un cenazesi, Bucak'a bağlı Susuz köyü mezarlığında gözyaşları arasında toprağa verildi. Lise 11'inci sınıf öğrencisi olan ve ailesiyle Susuz köyünde oturan Gizem Canbulut'un, sınav için ilçeye geldiği öğrenildi.