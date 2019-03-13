HABER

Burdur emniyeti uyuşturucu satan ya da kullananlara göz açtırmadı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.03.2019 16:05 | Son Güncelleme

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, bu ay içerisinde uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şüphelilere yönelik çalışmalarında toplam 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.Ekiplerin R.G.

Burdur İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, bu ay içerisinde uyuşturucu satan, kullanan ve ekimini yapan şüphelilere yönelik çalışmalarında toplam 7 şüpheli hakkında adli işlem başlatılırken, 1 şüpheli ise tutuklandı.
Ekiplerin R.G. isimli şüphelinin üzerinde yaptıkları aramada, 0, 54 gram skunk maddesi ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Bucak ilçesinde, Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ile koordineli çalışma yürütüldü. Çalışma kapsamında Y.P.’nin evinde yapılan aramada 102,06 gram eroin ile 47 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ağlasun ilçesinde ise yol uygulaması sırasında durdurulan minibüste yapılan aramada, M.K. ve E.Ç.’ye ait olduğu tespit edilen 1,20 gram eroin maddesi ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı. Yine Ağlasun ilçesinde yapılan kontroller sırasında durdurulan S.C.A.’nın üzerinde yapılan aramada, 25 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Yeşilova ilçesinde S.K.’nın evinde yapılan aramada ise uyuşturucu madde kalıntılarının olduğu metal eşya ile çok sayıda sarma kağıdı ele geçirilirken, şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Öte yandan kent merkezinde ekiplerin durumundan şüphelenerek durdurduğu İ.K. ve Z.H.A’nın üzerinde yapılan aramada 0,23 gram esrar maddesi ele geçirildi.

PARTNER Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor! Buraya girmek için paranızın olması yetmiyor!
Amasya’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 15 yaralıAmasya’da yolcu otobüsü kamyonla çarpıştı: 15 yaralı
Sınır hattında av tüfekleri ve malzemeleri ele geçirildiSınır hattında av tüfekleri ve malzemeleri ele geçirildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Özhaseki'den ilk açıklama: Türkiye'yi terk ederim!

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Bakan duyurdu! 6 Nisan'da resmen başlıyor

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Emsal karar çıktı: Bankalar o ücreti iade edecek

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

Akaryakıta zam geldi! Fiyatlara yansıyacak mı?

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

ABD'den sert Türkiye tepkisi: Bize ters!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

Ünlü profesör hayatını kaybetti!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

Herkes onu konuşuyor! 'İspatlayana 50 bin TL dedi, olanlar oldu'

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Hamile baba Wyley Simpson doğum yaptı!

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Öğrenci yurdunda skandal iddia! Kameralar önünde yapmam diyerek

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme! "Dağa kaldırıp öldüreceğim"

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

8 parçaya bölünüp, toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Parçalanıp toprağa gömülen ceset kayıp emlak zengininin çıktı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Erkek arkadaşı tarafından darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Darp edilen kadın petrol istasyonuna sığındı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Eşinin çalıştığı iş yeri önünde kendini yakmaya kalktı

Halayda yan bakma kavgası: 1'i ağır 2 yaralı

Ortalık bir anda karıştı! Yaralılar var...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.