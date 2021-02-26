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Burdur Gölü kıyısında korkutan sazlık yangını

26.02.2021 23:40 | Son Güncelleme:
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Burdur Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi.

Burdur Gölü kıyısındaki sazlık alanda çıkan yangın ekipleri alarma geçirdi. Yangında 2 kilometrelik alan yanarken, Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz olay yerine gelip çalışmaları yönlendirdi.
Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde Burdur Gölü kıyısında sazlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangına Burdur Belediyesine ait 9 itfaiye 4 iş makinası, Orman İşletme Müdürlüğü’ne ait 2 arazöz ve yangın söndürme ekipleri müdahale etti. Yangın bölgesine gelen Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz çalışmaları yerinde takip etti.
Göl kıyısındaki sazlık alana inemeyen itfaiye ekiplerinin çalışmalarına Belediye Fen İşlerine ait iş makinaları destek verdi. İtfaiyenin geçemediği beton bariyerler iş makinalarının yardımıyla açıldı. Yangın sebebinin sigara veya piknik ateşi olabileceğini söyleyen Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, "Yangın sezonu değil, bir dikkatsizlik sonucu çıkan yangında 2 kilometrelik alan yandı. Ekiplerimiz yangını en kısa zamanda müdahale edip kontrol altına aldı" dedi.

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