Burdur Gölü'nün köpürmesi endişe yarattı

Son yıllarda suyu hızla çekilen ve kuruma tehlikesiyle karşı karşıya kalan Burdur Gölü sahilinde köpükler görülmeye başlandı. Göl kıyısında ortaya çıkan bej rengi köpüklerin sebebi merak konusu oldu. Bölge halkı köpürmeleri endişeyle takip ederken, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. İskender Gülle'nin açıklamaları ise endişe edilecek bir durum olmadığını ortaya koydu. Prof. Dr. Gülle, Burdur Gölü sahilinde yaklaşık 15 gündür meydana gelen köpürmelerin doğal bir durum olduğunu, herhangi bir kirlilik unsuru ve herhangi bir zararının olmadığını, endişe edilecek bir durumun söz konusu olmadığını söyledi.

'SABUNLAŞMA DEDİĞİMİZ ORTAM'

Doğal göllerde, hatta bazen deniz benzeri ortamlarda böyle köpüklenmeler görmenin mümkün olduğunu kaydeden Prof. Dr. Gülle, "Bu köpüklenme göldeki sabunlaşmanın bir ürünü, biyolojik süreçlerin de etki ettiği kimyasal bir olay. Özellikle sonbahar ve kış aylarına doğru su içerisindeki 'diyatom' dediğimiz mikroskobik bitkiler ve 'zooplankton' dediğimiz mikroskobik hayvanların ölmesiyle bunların dokularındaki yağlar ve proteinler açığa çıkar ve suya karışır. Böylece su ortamındaki bu bitkisel ve hayvansal yağlar bazik ortamda, zaten Burdur Gölü oldukça bazik ortamdadır, suda bulunan sodyum iyonlarıyla reaksiyona girerek 'sabunlaşma' dediğimiz ortam meydana gelir. Bu sabunlaşma neticesinde oluşan suyun yüzey gerilimi zayıflar ve bu oluşan köpükler yoğun rüzgarın ve göldeki çırpıntının da etkisiyle kıyıda birikir ve böylece milyarlarca küçük kabarcığın üst üste birikmesiyle bu köpük yığınları meydana gelir" dedi.