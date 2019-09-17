Burdur Gölü S.O.S. veriyor

Su kaynaklarının önünün kesilmesi, mevsimsel ve iklimsel değişiklikler ile vahşi sulama dolayısıyla hacminin büyük bölümünü kaybeden Burdur Gölü, önlem alınmaması halinde kısa sürede yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Burdur Gölü’nün çığlığına kulak vermek için farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “2014 yılından göreve geldiğimizde yaptığımız iskele yataydan da görüldüğü gibi 5-6 metre havada kaldı. Tekne, gölü doldurarak yaptığımız iskeleden yolcularını alıyordu, şimdi iskele karada ve havada kalmış durumda. Bu gölün ne kadar çekildiğinin bir göstergesidir" dedi.

Göl kıyısında yaklaşık 5 yıl önce çevre düzenlemesi ve tekne turlarına geçiş için yapılan iskele, göldeki tehlikenin boyutlarını en bariz şekilde gözler önüne seriyor. Bölge sakinleri, gölün yok olmasının engellenmesi ve bu duruma ‘dur’ denilmesi için yetkililerin acil bir çalışma yapmasını isterken, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz ise, “Seçim döneminde de dillendirildi, kendi su kaynakları yetersizse Burdur Gölü’ne Menderes Havzası’nı besleyen, Eldere’deki su havzasındaki kaynağının Burdur Gölü’ne aktarılması söz konusuydu. Yetkili Bakanlığın bu konuda çalışma yapması gerekli. Sayın Cumhurbaşkanımız da Burdur’a geldiğinde kendilerine Göl hakkında bilgi verdik" ifadelerini kullandı

Burdur Gölü, mevsimsel-iklimsel değişiklikler, vahşi sulama ve gölü besleyen su kaynaklarının kesilmesi nedeniyle günden güne kurumaya devam ediyor. Uygulanan yanlış politikalar nedeniyle yaklaşık 30-40 yıldan bu yana kurumaya devam eden Burdur Gölü için acil bir çözüm üretilmesi gerektiğini belirten bölge halkı, ivedilikle çalışma yapılmasını istiyor. Uzmanlar, Burdur Gölü için bir önlem alınmazsa kısa sürede gölün yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu ifade ediyor. Burdur Gölü’nün çıplak gözle görülebilen çekildiği alanı İhlas Haber Ajansı (İHA) ekipleri havadan görüntüledi. Çekilen görüntüler, durumun vehametini bariz bir şekilde ortaya koyuyor.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz: "Gölün kuruması tüm hastalıklara davetiye çıkartır"

Burdur Gölü’nün çığlığına kulak vermek için farkındalık oluşturmak adına çeşitli etkinlikler yaptıklarını ifade eden Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, “2014 yılından göreve geldiğimizde yaptığımız iskele yataydan da görüldüğü gibi 5-6 metre havada kaldı. Tekne, gölü doldurarak yaptığımız iskeleden yolcularını alıyordu, şimdi iskele karada ve havada kalmış durumda. Bu gölün ne kadar çekildiğinin bir göstergesidir" dedi.

Israrla Burdur Gölü’nün Burdur kenti ile geçmişte ne kadar önemli ise bugün de o kadar önemli olduğunu anlatmaya çalıştıklarını söyleyen Belediye Başkanı Ercengiz, "Bu gölü kaybetmemiz halinde birçok solunum yolları hastalıklarının, belki olası kanser hastalıkların temel nedeni olabilir. Biz, barajlara bilinçli sulamaya karşı değiliz ama gölün ihtiyacı olan suların göl havzasına bırakılmasından yanayız. Tüm barajlar dolu olup, bu su Burdur Gölü’ne bırakılsa bile hiçbir şey ifade etmeyecek. Yani biz Burdur Gölü’nün hızla çekildiğine şahit oluyoruz. Tüm bileşenlerden destek bekliyoruz. Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nın, göl için yaptığı çalıştayda ise gölün birinci derece çekilmesinin buharlaşma olduğu kaydedilmişti. Bu göl var olduğundan bu yana buharlaşıyor. Temel nedeni gölü besleyen su kaynaklarının üzerinde barajların yapılması ve bu su kaynaklarının göle akmamasıdır. Tüm bileşenlerle aynı masa etrafında toplanıp bu konuda neler yapılması gerektiği konuşulmalıdır” diye konuştu.

“Sayın Cumhurbaşkanımızın Burdur ziyaretlerinde bu konu kendilerine aktarıldı”

Burdur Gölü’nün kurtarılması için bazı projelerinin de olduğunu sözlerine ekleyen Belediye Başkanı Ercengiz, “Seçim döneminde de dillendirildi, kendi su kaynakları yetersizse Burdur Gölü’ne Menderes Havzası’nı besleyen, Eldere’deki su havzasındaki kaynağının Burdur Gölü’ne aktarılması söz konusuydu. Yetkili Bakanlığın bu konuda çalışma yapması gerekli. Sayın Cumhurbaşkanımız da Burdur’a geldiğinde kendilerine Göl hakkında bilgi verdik" diye konuştu. “Göl yoksa, Burdur da yok”

Göldeki tehlike konusunda çalışma yapılması gerektiğine dikkat çeken eğitimci Vahit Bulur, “Yetkililerin bu işe kafa yormaları gerektiğini düşünüyorum. Çünkü, göl yoksa Burdur da yok diyorum. Burdur, göl ile ismini duyurmuş, burası Burdur’a ayrı bir güzellik katıyor. Bu güzelliğin yok olmaması için herkesin, kimin bir nebze faydası olacaksa bunun için çalışması gerektiğini düşünüyorum” dedi. “Burdur Gölü için de Salda Gölü için oluşturulan farkındalığın oluşturulmasını istiyorum”

Son yıllarda Salda Gölü’ne verilen önem ve ehemmiyetin Burdur Gölü için verilmediğini savunan Bulur, “Burası için yapılan etkinlik ve faaliyetlerin bir Salda kadar ses getirmediğini ve ilgi görmediğini düşünüyorum. Bunun için farkındalık oluşturmak adına aynı Salda’da olduğu gibi bazı şeylerin de yapılması gerektiğini düşünüyorum. Burdur Gölü için de Salda Gölü için oluşturulan farkındalığın oluşturulmasını istiyorum” diye konuştu.

“Gölümüzü geri istiyoruz”

Önceden göl sularının kıyıya kadar ulaştığını, kamp kuran ve yüzme amaçlı göle gelenlerin olduğunu anlatan Neriman Petek, “Şimdi göle giren dahi yok. Çok fena, içi bile simsiyah. Burdur Gölü kurudu, günden güne de kurumaya devam ediyor. Çok baraj yapıldı, gölü besleyen suların önleri kesildi, kurumaya bırakıldı. Çok sık sondaj kuruluyor, onlar biraz azalmalı. Barajların önü açılıp, gölümüze destek verilmeli. Yetkililerin bu konuda önlem alması lazım. Gölümüzü geri istiyoruz” diye konuştu. “Buraları güzelleştirmişler ama göl elden gitmiş”

Aslen Burdurlu olduğunu, ancak Antalya’da yaşadığını dile getiren Emine Erdem ise, “Buraya en son 1 yıl önce yazın gelmiştim. Su, daha azalmış ve daha bulanık bir hale gelmiş. Eskiden daha berraktı. Kuma giriliyordu, piknik için geliniyordu. Şimdi, hiç piknik yapan ve göle girmek için gelenler yok. Gerçi buraları güzelleştirmişler ama göl elden gitmiş, geriye çekilmiş. Yetkililerimiz, akarsuları buraya yönlendirebilirler, boya giden sular göle gelebilir. Gölümüz, Burdur için güzel bir yer” şeklinde konuştu.