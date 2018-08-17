Burdur Gölü Uluslararası 4. Açık Satranç Turnuvası, 255 sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Burdur Belediyesi ve Türkiye Satranç Federasyonunca kentteki bir kolejde düzenlenen turnuvaya Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'den 255 lisanslı sporcu katıldı.

A kategorisi genel klasmanında Azerbaycan'dan Murad Nuri birinci, yine Azerbaycan'dan Rashad Zeynalli ikinci, Türkiye'den Zeki Demir ise üçüncü oldu.

A kategorisi en iyi kadın klasmanda ise Türkiye'den Elifnaz Akat birinci, Selin Nesanır ikinci ve Çisem Koca üçüncü oldu.

Sporculara ödülleri ve madalyaları, Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Türkiye Satranç Federasyonu Asbaşkanı Halil Hilmi Darı ve Burdur Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Orhan Kemerkaya tarafından verildi.

Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, ödül töreni sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, turnuvanın Burdur Gölü'nün kurumasına dikkati çekmek amacıyla geleneksel olarak dördüncü kez düzenlendiğini söyledi.

Sporcuların kıyasıya beyinlerini yarıştırdığı bir müsabaka olduğunu dile getiren Ercengiz, şunları kaydetti:

"Herhangi bir yaş, kilo ve boy sınırlaması olmadan düşüncenin yarıştırıldığı dünyanın en kaliteli sporlarından birisi. Yaklaşık 30 bin lira civarında bir ödül yarışmacılarımıza dağıtıldı. Turnuvanın gelecek yıllarda daha fazla ülkeden katılımla farkındalık yaratan bir organizasyon olacağına inanıyorum."

