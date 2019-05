Burdur Gölü'nde kuraklığa dikkat çekmek için kitap okudular

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR'da, üniversite öğrencileri, hem kitap okuma oranındaki düşüşe hem de Burdur Gölü'nde yaşanan kuraklığa dikkati çekmek için göl kenarındaki iskelede kitap okudu.

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Sosyal Hizmet Topluluğu üyeleri, Akademik Danışman Dr. Öğretim Üyesi Canan Gönüllü Taşkesen öncülüğünde Burdur Gölü Halk Plajı'ndaki iskelede kitap okuma etkinliği düzenledi. Öğrenciler etkinlik sonunda 'Burdur Gölü kuruyor, gençlerimiz kurumasın' diye slogan attı ve yanlarında getirdikleri pet şişelerdeki suyu göle döktü.

Canan Gönüllü Taşkesen, "Burdur Gölü'nün kurumasına ve azalan kitap okuma oranlarına dikkati çekmek için toplandık. Biliyorsunuz geçen günlerde Burdur Gölü'nün geri döndürülemez şekilde kurumaya başladığıyla ilgili birtakım haberler ulusal basında yer aldı. Biz de okuyan bir gençlik olarak gençliğimizin can suyunun kitaplar olduğunu düşünüyoruz. Gölün kurumasının önüne belki geçemeyeceğiz bu saatten sonra ama birazcık daha farkındalık oluşturabilmemiz için ve geleceğimizin garantörleri olan gençlerin de kurumaların önüne geçmek açısından bugün burada bu etkinliği organize etmeye çalıştık" dedi.

'ÜLKEMİZDE HER GEÇEN GÜN KİTAP OKUMA ORANI AZALIYOR'

Katılımcılardan Sosyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Alihan Korkmaz, etkinliğe katılmanın önemli olduğunu söyledi.

İktisat Bölümü üçüncü sınıf öğrencisi Esra Eker, "Bugün burada kitap okumaya farkındalık amaçlı böyle güzel bir etkinlik düzenledik. Ülkemizde her geçen gün kitap okuma oranı azalıyor. Ayrıca Burdur Gölü'nün kurumasına da dikkati çektik" diye konuştu.

Sosyoloji Bölümü ikinci sınıf öğrencisi Kübra Olgan, "Hem kitap okumaya dikkati çekmek hem de Burdur Gölü'nün kurumasına dikkati çekmek için burada bu etkinliği düzenledik" dedi.