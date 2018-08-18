Burdur Gölü'nde mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Burdur'da sürat teknesiyle açıldıkları gölde mahsur kalan 2 kişi, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

Hakan Büyükkuşcular ve Ali İhsan Babacan, tekneyle Burdur Gölü'nde gezinti yapmak için açıldı.

Teknenin aküsü bitince gölde mahsur kalan Büyükkuşcular ve Babacan, kendi çabalarıyla tekneyi çalıştıramayınca yetkililerden yardım istedi.

Yaklaşık 4 saat gölde mahsur kalan iki kişi, AFAD ekiplerince tekneleri kıyıya çekilerek kurtarıldı.

Büyükkuşcular ve Babacan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Hakan Büyükkuşcular, AA muhabirine yaptığı açıklamada, arkadaşıyla tekneyle gölde dolaşırken mahsur kaldıklarını söyledi.

Tekneye yeni aldıkları buzdolabının aküyü bitirmiş olabileceğini dile getiren Büyükkuşcular, "Gölden çıkamayınca 112 Acil Servisi ve AFAD'ı arayarak, bizi kurtarmalarını istedik. Tekneyi çalıştırmak için 3 saat uğraştık." ifadesini kullandı.

