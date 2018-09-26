Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Gölü'nün suyunun çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Burdur Gölü'nün siyaseti yok. Burdur Gölü, Burdur var olmadan, bizlerden önce de vardı. İnşallah gayretlerimizle bizden sonra da var olmaya devam edecek." dedi.

Başkan Ercengiz, Burdur Gölü'ne ilişkin Bimtaş Göl Tesisleri'nde basın açıklaması yaptı.

Ercengiz, gölün 1970'lerde 274 kilometrekare olan yüzey alanının 2012 ölçümüne göre 149 kilometrekareye düştüğünü söyledi.

Her geçen yıl Burdur Gölü'ndeki çekilmenin sürdüğünü belirten Ercengiz, gölde iki temel sorunun olduğunu aktardı.

Ercengiz, sorunlardan birinin, gölü besleyen kaynakların her geçen gün azalması olduğunu dile getirerek, "Diğer tarafta gölün derişiminin azalmasına bağlı olarak tuzluluğun artması ve göle dökülen evsel ya da sanayi atıklarının kontrolsüz bir şekilde bırakılması olarak özetlenebilir." diye konuştu.

Burdur Gölü'ne her yıl ulaşan yaklaşık 200 hektometreküp suyun artık ulaşamadığını ifade eden Ercengiz, şöyle devam etti: