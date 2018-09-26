Burdur Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz, Burdur Gölü'nün suyunun çekilmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Burdur Gölü'nün siyaseti yok. Burdur Gölü, Burdur var olmadan, bizlerden önce de vardı. İnşallah gayretlerimizle bizden sonra da var olmaya devam edecek." dedi.
Başkan Ercengiz, Burdur Gölü'ne ilişkin Bimtaş Göl Tesisleri'nde basın açıklaması yaptı.
Ercengiz, gölün 1970'lerde 274 kilometrekare olan yüzey alanının 2012 ölçümüne göre 149 kilometrekareye düştüğünü söyledi.
Her geçen yıl Burdur Gölü'ndeki çekilmenin sürdüğünü belirten Ercengiz, gölde iki temel sorunun olduğunu aktardı.
Ercengiz, sorunlardan birinin, gölü besleyen kaynakların her geçen gün azalması olduğunu dile getirerek, "Diğer tarafta gölün derişiminin azalmasına bağlı olarak tuzluluğun artması ve göle dökülen evsel ya da sanayi atıklarının kontrolsüz bir şekilde bırakılması olarak özetlenebilir." diye konuştu.
Burdur Gölü'ne her yıl ulaşan yaklaşık 200 hektometreküp suyun artık ulaşamadığını ifade eden Ercengiz, şöyle devam etti:
"Bilim adamları tarafından Burdur Gölü'ndeki temel çekilmenin nedeni, göle kavuşturulamayan ve Burdur Gölü tabanından sondaj kuyularıyla çekilen sular olarak gösteriliyor. Burdur Gölü'nün siyaseti yok. Burdur Gölü, Burdur var olmadan, bizlerden önce de vardı. İnşallah gayretlerimizle bizden sonra da var olmaya devam edecek. Bölgedeki hayvancılık politikasında, taze yem bitkisi üretimi tercihinden ziyade kuru yem bitkisine yönlendirme yapılmalıdır. Daha az su çeken bitkilerin üretilmesine çiftçimizi, yetiştiricimizi yönlendirip, devletimiz tarafından bölge hayvancılığına kuru yem desteğinin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle buradan başlamamız gerekiyor."
Ercengiz, her kesimden insanın göle bu kadar sahip çıktığı bir dönemde, gerçek adımlar atarak, kurtarılabilmesi için kendilerine verilen ödevleri doğru ve zamanında yerine getirmeleri gerektiğine değindi.
- "Göller Bölgesi'nin çöller bölgesine dönmemesi için çabalıyoruz"
Ekosistemi Koruma ve Burdur Gölüne Hayat Verelim Derneği Başkanı Burhan Cahit Karakurt ise Burdur Gölü Halk Plajı'nda yaptığı açıklamada, amaçlarının, gölün şu anki durumunun muhafazasını sağlayarak daha fazla kayıp vermesini önlemek olduğunu söyledi.
Karakurt, 1960'lı yıllarda Burdur sınırları içinde 14 doğal gölün varlığından bahsedildiğini belirterek, "Bugün sadece 5 gölümüz, varlıklarını, tehlike içinde sürdürüyor." dedi.
Burdur Gölü'nün eski günlerine döndürülebilmesi için umutlarının olduğunu vurgulayan Karakurt, "Biz Göller Bölgesi'nin zamanla çöller bölgesine dönmemesi için çabalıyoruz. Herkesi bu çalışmaya destek vermeye davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.
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