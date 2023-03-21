BURDUR İMSAKİYE 2023: Burdur sahur vakti saat kaçta? Burdur ilk sahur ve iftar saatleri

Burdur imsak, sahur, iftar saati için birçok vatandaş araştırmalarına başladı. İlk sahura sayılı gün kala oruçlarını tutmak isteyenler Burdur imsakiyesini merak ettiler. Bu yıl ilk oruç 23 Mart Perşembe günü tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il iftar ve sahur saatleri açıklama geldi. İşte Burdur iftar ve sahur vakti...

BURDUR’DA İLK SAHUR SAATİ KAÇTA?

Burdur’da ilk sahur saat 05:31'de yapılacak.

24 Mart Adana sahur saati 05:29

25 Mart Adana sahur saati 05:28

26 Mart Adana sahur saati 05:26

BURDUR RAMAZAN İMSAKİYESİ 2023

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