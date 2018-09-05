Burdur İYİ Parti il yönetimi istifa etti

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR'da İYİ Parti İl Başkanı Faruk Erkan ve yönetim kurulu üyeleri, partilerinden istifa etti.

İYİ Parti Burdur İl Başkanı Faruk Erkan ve yönetim kurulu üyeleri Genel Merkez Başkanlık Divanı'nın aldığı tavsiye kararı sonucu istifa etti. Faruk Erkan ve yönetim kurulunun istifa dilekçelerini genel merkeze gönderdiği belirtildi.

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