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Burdur İYİ Parti il yönetimi istifa etti - Yeniden

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.09.2018 11:48 | Son Güncelleme

BURDUR İYİ Parti İl Başkanı Faruk Erkan ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

Burdur İYİ Parti il yönetimi istifa etti - Yeniden

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR İYİ Parti İl Başkanı Faruk Erkan ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.
İYİ Parti Burdur İl Başkanı Faruk Erkan ve yönetim kurulu üyeleri Genel Merkez Başkanlık Divanı'nın aldığı tavsiye kararı sonucu istifa etti. Faruk Erkan ve yönetim kurulunun istifa dilekçelerini genel merkeze gönderdiği belirtildi.

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Burdur İYİ Parti il yönetimi istifa ettiBurdur İYİ Parti il yönetimi istifa etti
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