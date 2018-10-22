BURDUR Liseli kız intihara kalkıştı

HABER- KAMERA Mesut MADANBURDUR, (DHA)Liseli kız intihara kalkıştı BURDUR Ercan Akın Fen Lisesi öğrencisi S.D.(15) kız, okulun çatısından kendisini atarak intihara teşebbüs etti. Burdur Ercan Akın Fen Lisesi 10'uncu sınıf öğrencisi S.D., etüt dersine gittiği okulda dün gece henüz bilinmeyen nedenle çatıya çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülen S.D., burada yapılan ilk müdahalenin ardından Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. S.D.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
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