Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR merkezli 5 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik ardışık telefon aramalarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, Burdur, İzmir, Konya, Aksaray ve Kırklareli'nde operasyon yapıldı. Baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.
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