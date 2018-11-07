HABER

Burdur merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 6 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.11.2018 12:43 | Son Güncelleme

BURDUR merkezli 5 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR merkezli 5 ilde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 6 kişi gözaltına alındı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı'nın FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün asker yapılanmasına yönelik ardışık telefon aramalarıyla ilgili yürüttüğü soruşturma kapsamında, Burdur, İzmir, Konya, Aksaray ve Kırklareli'nde operasyon yapıldı. Baskınlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler işlemleri için Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!Bunu mutlaka yapın... Apple meğer içine gizlemiş!
Doktoru parke taşıyla yaralayan saldırgana 15 yıl hapis istemiDoktoru parke taşıyla yaralayan saldırgana 15 yıl hapis istemi
Cizre'de TIR'lar çarpıştı, 2 sürücü ağır yaralandıCizre'de TIR'lar çarpıştı, 2 sürücü ağır yaralandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Kadın'da Şirin'e büyük darbe! 'Babamın sevgilisi ama kocamla yattı' Kadın dizisi 39. yeni bölüm fragmanı izle!

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Beylikdüzü'nde kamyon devrildi! E-5'te trafik durdu

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

Baro devreye girmişti! İzmirli avukat için karar verildi

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

AK Parti Ankara adayı Mehmet Özhaseki mi?

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

Fatih Terim'den Fenerbahçe, TFF, Fırat Aydınus ve Ali Koç için şok sözler!

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

ABD'de seçim sona erdi! Peki sonuçlar ne oldu?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Bakan Kurum'dan yardım istemişti... Sebahat Teyze'nin sorunu çözüldü!

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Kurtuluş Savaşı'nın dev yürekli küçük adamı: Ali Şamil

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

Türkiye'nin en uzun ömürlü insanları Gölköy'de yaşıyor

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

'Sinem'le dans ettik, içkinin etkisiyle yakınlaştık, eve geldik' Sonrası korkunç

Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

Antalya'da sürücü ölümden döndü ama... Gördüğü karşısında büyük üzüntü yaşadı!

2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

2,5 dakikada 160 bin TL'lik hırsızlık!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.