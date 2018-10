Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 2 tutuklama

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - BURDUR merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan eski astsubay H.E. ile muvazzaf astsubay Y.A., mahkemece tutuklanırken, 2 astsubay ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Burdur İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında; Burdur merkezli Tokat, Hatay ve Kocaeli ile KKTC'de 22 Ekim günü operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 3 muvazzaf astsubay ile görevinden ihraç edilen astsubay H.E. gözaltına alındı. Polis merkezindeki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen eski astsubay H.E. ile astsubay Y.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Astsubaylar A.K. ile Y.Ö. ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldı.