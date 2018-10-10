Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 6 şüpheli gözaltına alındı.

Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin askeriyedeki mahrem yapılanmasına yönelik ardışık telefon aramalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; Antalya, Ankara, Konya, Bursa, Van ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli işlemleri için Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

