Burdur merkezli FETÖ operasyonunda 6 gözaltı

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)- BURDUR merkezli 6 ilde gerçekleştirilen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında, 6 şüpheli gözaltına alındı.
Burdur Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY'nin askeriyedeki mahrem yapılanmasına yönelik ardışık telefon aramalarıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında; Antalya, Ankara, Konya, Bursa, Van ve İstanbul'da yapılan operasyonlarda 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adli işlemleri için Burdur Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Şüphelilerle ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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